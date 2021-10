Golden Joystick Awards 2021: tutti i giochi in nomination!

In attesa della cerimonia prevista per il prossimo 23 novembre, è stata svelata la lista dei giochi in nomination per i Golden Joystick Awards 2021: vediamola insieme

In attesa della cerimonia dei The Game Awards, di cui è stata recentemente svelata la data ufficiale, a fine novembre si terrà un’altra premiazione piuttosto importante e forse ancora più votata di quella presentata da Geoff Keighley. La 39esima edizione dei Golden Joystick Awards si terrà, per l’appunto, il prossimo 23 novembre e vi permetterà di scegliere i vostri videogiochi preferiti dell’anno che volge al termine, assegnando un premio per le varie categorie selezionate. Se volete partecipare, le votazioni sono state aperte ufficialmente e non dovete far altro che recarvi a questo link e seguire la semplicissima procedura.

Le votazioni si chiuderanno il prossimo 5 novembre alle 1 del mattino. Se partecipate e completate la votazione, potreste essere selezionati come vincitori di un ebook gaming gratuiti dal valore di 8.99€ compatibile sia con il PC, sia con i dispositivi mobile iOS e Android. Vi elenchiamo qui sotto i libri digitali che potete vincere votando, poi passeremo immediatamente alla giuria e alle nomination!

Retro Gamer Book of Arcade Classics

Ultimate Retro PC Gamer Collection

100 Nintendo Games To Play Before You Die

100 PlayStation Games To Play Before You Die

Greatest Gaming Icons

La giuria

Le nomination di questi Golden Joystick Awards 2021 sono state decide da una giuria che include GamesRadar+, PC Gamer, Edge Magazine, Retro Gamer, Play Magazine e il Future Game Show. A tal proposito, Daniel Dawkins, Content Director di Future Games, ha affermato:

Siamo davvero contenti di vedere così tanta diversità nelle nomination di quest’anno, perché è un fattore che riflette l’importanza del mercato indie e dei service game ancora in voga nel corso del 2021, anno in cui un gran numero di titoli di alto profilo hanno subito inevitabili rinvii. Siamo contenti quindi di vedere Wildermyth e Psychonauts 2 nominati in ben quattro sezioni, accanto a titoli giganteschi come Call of Duty: Warzone, Resident Evil Village e Ratchet & Clank.

Best Story Telling – Best Multiplayer Game | Golden Joystick Awards 2021: tutti i giochi in nomination!

Qui di seguito i giochi nominati per il premio Best Storytelling:

Continuiamo con il premio Best Multiplayer Game:

Best Visual Design – Best Indie Game | Golden Joystick Awards 2021: tutti i giochi in nomination!

Vediamo insieme i titoli nominati per il premio Best Visual Design:

Continuiamo col premio per il Best Indie Game:

Death’s Door

Chicory: A Colorful Tale

Old World

Wildermyth

Bonfire Peaks

Sable

Studio of the Year – Best Game Expansion | Golden Joystick Awards 2021: tutti i giochi in nomination!

Passiamo agli studi di sviluppo col prossimo premio, Studio of the Year, chi è stato il migliore di quest’anno tra questi secondo voi?

IO Interactive

Arkane

Housemarque

Double Fine

Capcom

Darknek & Friends

Vediamo insieme, invece, i DLC candidati come Best Game Expansion:

Mobile Game of the Year – Best Audio | Golden Joystick Awards 2021: tutti i giochi in nomination!

Continuiamo con le nomination per il Mobile Game of the Year:

Clap Hanz Golf

Fantasian

Overboard!

Alba: A Wildlife Adventure

Cozy Grove

League of Legends: Wild Rift

Passiamo alle nomination per il Best Audio:

Best Performer – Best Game Community | Golden Joystick Awards 2021: tutti i giochi in nomination!

Gli attori nominati come migliori Performer di quest’anno sono:

Jason Kelley – Colt Vahn, Deathloop

Erika Mori – Alex Chen, Life is Strange: True Colors

Maggie Robertson – Lady Dimitrescu, Resident Evil Village

Ozioma Akagha – Julianna Blake, Deathloop

Jennifer Hale – Rivet, Ratchet & Clank: Rift Apart

Elijah Wood – Gristol/Nick the Post Guy, Psychonauts 2

Per quel che riguarda le Community, invece, ecco qui sotto le nomination:

Final Fantasy XIV

No Man’s Sky

Dreams

Monster Hunter Rise

Destiny 2

Magich: The Gathering Arena

PC Game of the Year – PlayStation Game of the Year – Nintendo Game of the Year | Golden Joystick Awards 2021: tutti i giochi in nomination!

Qui di seguito le nomination per il Miglior Gioco PC dell’anno:

Wildermyth

Chivalry 2

Old World

Hitman 3

Pathfinder

The Forgotten City

Continuiamo con il Miglior Gioco Sony PlayStation:

Returnal

Deathloop

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil: Village

Death Stranding Director’s Cut

Kena: Bridge of Spirits

E vediamo le nomination per il Miglior Gioco Nintendo:

New Pokémon Snap

NEO: The World Ends with You

Monster Hunter Rise

Bravely Default 2

WarioWare: Get It Together

Metroid Dread

Xbox Game of the Year – Best Gaming Hardware – Still Playing Award | Golden Joystick Awards 2021: tutti i giochi in nomination!

Terminiamo il giro dei publisher con il Miglior Gioco Xbox:

Lost Judgment

The Ascent

Psychonauts 2

Microsoft Flight Simulator

The Artful Escape

12 Minutes

Continuiamo questa lunga lista con i nominati per il premio Miglior Hardware:

PS5

Xbox Series X

Xbox Series S

NVIDIA GeForce RTX 3080

Nintendo Switch OLED

WD_BLACK SN850 NVMe SSD

E per quel che riguarda i titoli ancora “live”, c’è il premio Still Playing Award:

Apex Legends

Call of Duty: Warzone

Final Fantasy XIV

Destiny 2

GTA Online

Genshin Impact

Fortnite

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Rocket League

Counter Strike: Global Offensive

Most Wanted Game – Ultimate Game of The Year | Golden Joystick Awards 2021: tutti i giochi in nomination!

Ed eccoci a conclusione, le ultime due nomination: le più importanti. Partiamo dal gioco più atteso per il futuro prossimo, col Most Wanted Game:

God of War: Ragnarok

Horizon Forbidden West

Halo Infinite

Marvel’s Midnight Suns

GTA V: Enhanced Edition

Skate 4

Elden Ring

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Pokémon Legends: Arceus

Starfield

Gotham Knights

Infine, i nominati come Miglior Gioco dell’Anno, o meglio il premio di Ultimate Game of the Year:

Deathloop

Psychonauts 2

Resident Evil Village

Ratchet & Clank: Rift Apart

Wildermyth

Hitman 3

The Forgotten City

It Takes Two

Metroid Dread

Mass Effect Legendary Edition

Andate a votare!

Queste erano tutte le nomination ai Golden Joystick Awards 2021. Fateci sapere qua sotto che cosa ne pensate e, secondo voi, chi meriterebbe di vincere i vari premi, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!