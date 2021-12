GOG: ora disponibili i saldi natalizi, con oltre 3500 sconti

CD Projekt RED ha dato il via ai saldi di stagione: gli sconti coinvolgono oltre 3500 giochi, inclusi alcuni offerti gratis dal marketplace

Lo spirito natalizio ha coinvolto pienamente il marketplace di GOG, ora che gli sconti protagonisti dei saldi natalizi coinvolgono più di 3500 giochi. Stando a CD Projekt RED, la percentuale di sconto si spinge fino al 90%. Il piano del team di sviluppo è quello di distribuire quattro titoli gratuitamente, a partire da Shadow Tactics: Blades of the Shogun che sarà appunto gratis fino al 15 dicembre. Insomma, non è solo un periodo per essere generosi, ma anche per risparmiare qualche soldo!

Saldi e sconti per il Natale da urlo di GOG

I saldi natalizi di GOG offrono sconti per tantissimi giochi, e al di fuori del periodo più risicato per i titoli interamente gratuiti i giocatori potranno approfittarne fino al 5 di gennaio. Abbiamo selezionato alcuni dei titoli scontati per dare un’idea di cosa vi potrebbe attendere:

Beyond Good & Evil, sconto del 70%

Blade Runner, sconto del 25%

Brothers: A Tale of Two Sons, sconto dell’ 80%

Control Ultimate Edition, sconto del 70%

Disco Elysium – The Final Cut, sconto del 55%

Cyberpunk 2077, sconto del 50%

The Secret of Monkey Island: Special Edition, sconto del 65%

Star Wars: Rogue Squadron 3D, sconto del 65%

Superhot, sconto del 60%

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition, sconto dell’ 80%

Yooka-Laylee and the Impossible Lair, sconto del 60%

Questo segue la recente notizia sul marketplace di CD Projekt RED. In seguito ad un drastico calo negli introiti, il team di sviluppo intende infatti concentrarsi maggiormente “sul fulcro del business, offrendo un’accurata selezione di giochi interamente con una filosofia unica senza DRM”. Lo store ha fatto il suo debutto nel 2008 senza abbreviazioni (“Good Old Games”), e come lascia intuire il nome si concentrava unicamente sulla ripubblicazione di vecchi giochi senza alcun vincolo di DRM (Digital Rights Management, “gestione digitale dei diritti”). I saldi di Steam dureranno dal 22 dicembre al 5 gennaio, mentre quelli dell’Epic Games Store saranno dal 16 dicembre al 6 gennaio (con un gioco gratuito al giorno dal 16 dicembre al 30).

