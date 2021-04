Godfall classificato dal PEGI anche su PS4: annuncio in arrivo?

L’esclusività temporanea di Godfall per PS5 sta giungendo al termine, e a quanto pare il PEGI lo ha classificato anche per PS4: che sia in arrivo un annuncio?

I sei mesi di esclusività sul fronte console per PlayStation 5 di Godfall stanno giungendo al termine, e mentre non ci sono particolari novità per quel che riguarda le console Microsoft, sembra che qualcosa comunque si stia muovendo. Nelle scorse ore, che sia per errore o perché davvero significhi qualcosa di interessante, il PEG, il sistema di classificazione europeo per quel che riguarda i videogiochi, ha classificato, in Gran Bretagna, Godfall anche per PlayStation 4. Il titolo è disponibile anche su PC, ma come abbiamo già detto è uscito in esclusiva temporale per PlayStation 5 sul fronte console, come titolo di lancio tra l’altro.

Vi abbiamo già ampiamente parlato del titolo di Counterplay Games e Gearbox in una dettagliata e curata recensione, che potete trovare cliccando qui, ma la mezza delusione che ci ha suscitato è ancora presente. Il looter-slasher si era presentato come qualcosa di innovativo e rivoluzionario nel genere, risultando invece essere un’esperienza vuota, sciatta e anonima. Combattimenti noiosi, loot praticamente irrilevante perché decisamente eccessivo (ed è un looter-slasher!) e missioni di trama completamente dimenticabili (e dimenticate) hanno affossato un titolo che, sulla carta, era davvero intrigante.

Godfall arriverà anche su PS4?

Non è quindi bastato un comparto tecnico di valore e un maggiore divertimento se giocato in cooperativa con qualche amico, insomma, Godfall è stato praticamente dimenticato da chiunque lo abbia giocato. Magari l’arrivo su altre console al di fuori delle poche PS5 in commercio potrà dare una spinta aggiuntiva al titolo, e noi ci speriamo! Perché in fondo, seppur deludenti, le nuove idee e i franchise che cercano di essere innovativi sono sempre un bene per il mondo dei videogiochi.

Restiamo in attesa per capire se Godfall arriverà davvero anche su PS4 o è stato un semplice errore del PEGI. E voi che cosa ne pensate? Avete già giocato il titolo su PS5 o PC? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se volete acquistare Godfall ad un prezzo decisamente vantaggioso, vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata di InstantGaming che potete raggiungere cliccando qui!