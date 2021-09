God of War Ragnarok: ecco quale potrebbe essere il periodo d’uscita

God of War Ragnarok torna a far parlare di sé: il gioco è apparso nella lista delle prossime uscite su PS Store, uscita prima del previsto?

God of War Ragnarok è stato inserito nella lista dei prossimi arrivi del PlayStation Store e il periodo di uscita potrebbe essere più prossimo di quanto inizialmente previsto. Il nuovo capitolo della storica saga first party di Sony Santa Monica è uno dei giochi più discussi su vari forum fin dalla sua presentazione al PlayStation Showcase. Gli appassionati di God of War stanno discutendo con entusiasmo degli aspetti della trama, dell’antagonista principale e, soprattutto, del periodo di rilascio. Proprio su quest’ultimo aspetto potrebbero esserci novità. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

God of War Ragnarok: il titolo arriverà “prossimamente”, ecco quando potrebbe essere il reale periodo d’uscita

Nell’aggiornamento odierno del PlayStation Store Sony ha apparentemente inserito God of War Ragnarok nella sezione dei prossimi arrivi sulla vetrina virtuale del colosso, il che, almeno teoricamente, potrebbe lasciare intendere il fatto che il gioco potrebbe non essere così distante dall’uscita.

God of War: Ragnarok already appears in the 'coming soon' section on the PlayStation website. Q1/2 2022 release date seems plausible?#PS5 #GodOfWarRagnarok #GodofWar pic.twitter.com/5AtGbtPygq — Joe Miller (@JoeMiller101) September 19, 2021

God of War Ragnarok si unisce a titoli popolari come Farcry 6, Battlefield 2042 e altri che usciranno verso la fine di quest’anno. L’aggiunta del gioco quasi due settimane dopo l’annuncio ufficiale pone una domanda nella mente di tutti: God of War Ragnarok uscirà molto prima di quanto ci aspettiamo? Secondo la lista di PlayStation e studiando le precedenti date di uscita del popolare franchise di Playstation, God of War Ragnarok potrebbe uscire già a marzo/aprile 2022.

Quasi sei degli otto giochi della popolare serie hanno avuto un’uscita programmata nel periodo finanziario Q1/Q2 di un anno solare, di cui cinque solo a marzo. Con gli sviluppatori che confermano che il titolo in arrivo riutilizzerà molte risorse di gioco dalle voci precedenti e dalle clip di gioco ufficiali, potrebbe rivelarsi vero ma, naturalmente, il tutto per ora deve essere preso con le pinze.

Un elenco di prossime uscite Playstation non significa necessariamente che il gioco sarà disponibile presto poiché titoli come Final Fantasy XVI sono stati nell’elenco per secoli e non sono disponibili dettagli necessari sulla sua data di uscita. Per ora e fino a quando non sapremo diversamente, God of War Ragnarok uscirà ad un certo punto del 2022 su PS4 e PS5.

