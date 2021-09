God of War Ragnarok: ecco come sarà Thor!

Svelate le prima immagini di alcuni personaggi del nuovo God of War Ragnarok, tra cui una delle più attese: ovvero quella di Thor. Scopriamola insieme

Tra i tanti annunci del PlayStation Showcase di ieri sera, 9 settembre 2021, quello che sicuramente ha galvanizzato di più i fan è stato God of War Ragnarok, di cui finalmente si è saputo e visto qualcosa in più. Un frame in particolare ha stuzzicato molto la curiosità dei fan. Si tratta del riferimento al finale alternativo del precedente titolo, in cui sbuca fuori la figura di Thor di cui, nelle scorse ore, sono state svelate delle immagini relative all’aspetto del personaggio che darà un volto ed un corpo al Dio del Tuono proprio in God of War Ragnarok.

God of War Ragnarok: vi piace Thor?

Oltre all’aspetto fisico di Thor in God of War Ragnarok è stato svelato anche il nome del doppiatore che andrà proprio ad interpretare il famoso e amato personaggio della mitologia norrena. Il nome del doppiatore è Ryan Hurst. L’aspetto fisico di Thor ha fin da subito fatto un po’ discutere. Il Dio del Tuono appare sicuramente in una veste diversa da quella delle ultime apparizioni cinematografiche. Meno bello ma molto più cattivo (per non dire altro) e minaccioso. Eccolo in questo art work in tutto il suo splendore al fianco di Kratos:

Lo diciamo chiaramente, questo concentrato di forza bruta e aggressività ci piace molto e non vediamo l'ora di vederlo all'opera all'interno del gioco.

