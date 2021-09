God of War Ragnarok: gli scudi saranno diversi “per opzioni e abilità”

L’espressività del giocatore si estenderà anche nell’equipaggiamento e negli scudi di God of War Ragnarok, parola di Eric Williams

Ora che finalmente Sony ha svelato il suo segreto di Pulcinella, God of War Ragnarok ha alzato un po’ di veli sugli aspetti di gameplay in questione e a catturare la nostra attenzione è stato un dettaglio interessante sugli scudi. Il direttore Eric Williams ha parlato molto dell’enfasi sul rendere il giocatore “espressivo” anche durante il gameplay riflettendone meglio le scelte anche durante i combattimenti e l’esplorazione. I giocatori saranno pertanto incoraggiati a sperimentare con i diversi tipi di equipaggiamento, e questo include anche gli scudi stando a una recente intervista.

Gli scudi di Kratos in God of War Ragnarok

Interpellato da Jon Ford, Eric Williams ha confermato che i diversi scudi che Kratos usava nel trailer di God of War Ragnarok erano solo alcuni dei tanti che vedremo nel gioco completo. “Non voglio andare troppo nei dettagli”, ha risposto Williams, “ma sì, ci sono diversi scudi con altrettante opzioni e abilità”. Lo scopo è quello di dare una scelta “espressiva” al giocatore per “costruire” il proprio Kratos personale. La sperimentazione con l’equipaggiamento si spinge “fino alla difesa, per giocare in modo diverso”, sebbene la libertà di essere fedeli al proprio stile non sarà sempre garantita.

“I nemici sapranno adeguarsi, o vi obbligheranno a farlo a vostra volta portandovi a cambiare strategia”, prosegue Williams. “Credo che sia divertente vedere i giocatori sperimentare”, conclude poi il direttore, “anche se vogliamo che il tutto sia più espressivo, dando peso alle scelte del giocatore”. In un’altra intervista, Williams ha confermato che il combattimento di God of War Ragnarok riporterà in auge diverse meccaniche e combo dall’era classica (quella greca) che Santa Monica Studio non ha saputo implementare nel titolo di tre anni fa. Il gioco è in arrivo l’anno prossimo su PS5 e PS4.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate delle novità in arrivo? Il gioco è in arrivo l'anno prossimo su PS5 e PS4.