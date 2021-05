God of War Ragnarok: probabile inclusione giocabile di Atreus

Con una meccanica in stile Ellie/Abby di The Last of Us: Part II, Atreus potrebbe avere un ruolo più centrale in God of War Ragnarok

Il team creativo dietro God of War Ragnarok ha fatto di Naughty Dog il proprio modello, se l’ipotesi di vedere Atreus in un ruolo giocabile dovesse rivelarsi vera. Difficilmente il titolo del 2018 da cui ha avuto origine il personaggio necessita di presentazioni. La trama della svolta nordica del fantasma di Sparta ha saputo appassionare milioni di giocatori in tutto il mondo, risultando in una delle migliori esclusive di Sony. Ora, il “ragazzo!” (e semi-citazione vivente) più amato della sfera videoludica potrebbe replicare il ruolo delle due deuteragoniste di The Last of Us: Part II in occasione del sequel.

Atreus, la vera furia del Ragnarok in God of War

La segretezza su God of War Ragnarok continua a regnare sovrana, ma Santa Monica Studios ha appena dato un indizio sul ruolo di Atreus, il figlio di Kratos. L’artista Samuel Matthews ha suggerito in un post su instagram che potremmo vedere il “ragazzo!” come personaggio giocabile nel seguito. Non solo: l’allusione al ruolo di Ellie ed Abby, per quanto discusso, è esplicita da parte di Matthews, che non solo ha definito il primo The Last of Us una fonte di ispirazione, ma ha anche dichiarato di essersi apertamente rifatto alle atmosfere del tanto discusso quanto acclamato seguito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The God Of War Podcast (@godofwarpodcast)

Non è che tutti i giocatori abbiano accettato di buon grado l’allontanamento di Part II dal ruolo centrale di Joel, chiaramente. Tuttavia, sarebbe interessante vedere come reagirebbero i fan ad un ruolo simile ad Abby ed Ellie per Atreus, specie considerando che Kratos è ancora pienamente sotto i riflettori. Di certo, la conclusione del capolavoro del 2018 ha lasciato la porta più che aperta a dinamiche simili. Nonostante l’uso di Matthews del condizionale, lo sviluppo del seguito sta ancora procedendo a pieno regime, e il gioco continua ad essere previsto per il 2021 su PS5 e PS4.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa possibilità?