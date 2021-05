God of War Ragnarok: il nome del gioco sarà diverso

“God of War: Ragnarok” non si chiamerà in questo modo, Sony e Cory Barlog hanno chiarito proprio la questione del nome nelle ultime ore

Il prossimo gioco di God of War è stato annunciato l’anno scorso e, vista la posizione prominente della parola “Ragnarok” nel suo teaser trailer e nella premessa centrale del gioco, molti si sono riferiti al sequel con il nome di God of War: Ragnarok. Da parte di Sony, invece, fino ad ora, il colosso si è riferito a “God of War Ragnarok” solo con l’appellativo di seguito di God of War, insomma: il titolo del gioco sembrerebbe ancora un mistero ma ora sembrerebbe esserci qualche novità al riguardo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

God of War Ragnarok: ecco la verità sul nome affibbiato al gioco dalla community

Di recente, in un documento di presentazione per gli investitori, Sony ha incluso un logo che chiama il gioco God of War: Ragnarok quando si parla di giochi in arrivo, e molti hanno pensato che il nome del gioco fosse stato deciso ufficialmente. tuttavia, sembra proprio che non sarà così. Non solo il director del gioco, Cory Barlog, ha prontamente utilizzato Twitter per confermare che Ragnarok non è il titolo ufficiale del gioco, ma Sony ha anche ritirato il logo dalla sua presentazione e lo ha sostituito con un semplice logo di God of War. Il logo precedente, a quanto pare, era un fan-made che Sony ha estratto in modo abbastanza sconcertante da una semplice ricerca su Google.

Quindi ecco tutto: God of War: Ragnarok non è il titolo ufficiale del gioco. Ovviamente, finché non sapremo qual è il titolo ufficiale, dovremo continuare a chiamarlo così. E dato che non sembra che il gioco arriverà presto, dovremo aspettare un po’ per scoprire come si chiama in realtà. Qualche tempo fa, il CEO di PlayStation, Jim Ryan ha anche risposto a una domanda che gli era stata posta in merito al possibile approdo del gioco in questione anche su PS4, maggiori dettagli al riguardo qui.

