God of War Ragnarok: il gioco avrà una durata di 40 ore?

Il creatore del gioco, David Jaffe, ha suggerito che il prossimo God of War Ragnarok avrà una durata di circa 40 ore. Andiamo a scoprire i dettagli

Cominciano a spuntare in rete diversi rumor sull’atteso sequel di God of War. Nel contesto dell’imminente showcase di casa Sony, ecco una notizia che, se confermata, renderà felici i fan del titolo. Il designer e creatore David Jaffe ha forse anticipato quella che sarà la lunghezza del gioco. Jeff parla infatti di una durata di circa 40 ore per l’atteso God of War Ragnarok.

Anticipata la durata di God of War Ragnarok?

Lo scorso capitolo per PS4 era già il gioco più lungo della serie. Con una storia che era almeno il doppio più lunga rispetto ai suoi predecessori e un mondo “open map” pieno di missioni secondarie e segreti da scoprire. Il prossimo capitolo sarà molto probabilmente ancora più grande e vasto. Potrebbe persino costituire un grande balzo in avanti per quanto riguarda la mole di contenuti da offrire. Di recente, il designer e creatore di Santa Monica Studios, David Jaffe, ha pubblicato un video su YouTube nel quale parla del prossimo God of War. Secondo quanto ha sentito David dai suoi colleghi, God of War Ragnarok avrà una durata di circa 40 ore.

Il punto è che non è sicuro che questo numero si riferisca ad una run “completista” o meno. Ovvero se riguardi solo il completamento della campagna principale o sono comprese anche eventuali missioni secondarie e contenuti extra. Jaffe inoltre, non garantisce che al lancio il gioco avrà una tale durata. Alcuni contenuti infatti, potrebbero essere tagliati o aggiunti nel corso della produzione. Al termine del video, Jaffe ci consiglia di seguire attentamente il PlayStation Showcase di Sony, dove saranno annunciati molti titoli e diverse novità.

