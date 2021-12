Trapelata la possibile data d’uscita di God of War Ragnarok, la probabile ultima avventura del semidio Kratos iniziata nel 2005

Potrebbe essere finalmente stata svelata la data d’uscita di God of War Ragnarok. L’action-adventure sviluppato da Santa Monica Studios segue God of War (uscito nel 2018), e segna la fine delle avventure norrene del semidio Kratos, accompagnato dal figlio Atreus. Le novità riguardo alla produzione del gioco erano state mostrate all’ultimo PlayStation Showcase nel settembre scorso.

God of War Ragnarok, ecco la probabile data d’uscita

La data d’uscita di God of War Ragnarok era già stata anticipata qualche tempo fa, ma non c’erano state smentite o conferme da parte della casa produttrice (o di Sony). Del gioco in questione avevano già annunciato alcuni elementi, come la possibile giocabilità di Atreus e la presenza del personaggio di Thor (e il suo aspetto). Sappiamo anche la trama del nuovo capitolo, insieme ad alcune immagini che anticipano la presenza di personaggi come Freya e Angrboda.

Inizialmente, Santa Monica Studios aveva annunciato che la finestra d’uscita del gioco sarebbe stata nel 2022, ma non era stato specificato il periodo preciso (anche se si sospettava marzo-aprile). Questa volta, secondo il sito ufficiale PlayStation, God of War Ragnarok dovrebbe fare la sua comparsa sul mercato (fisico e digitale) il 30 settembre 2022. Questa data potrebbe essere plausibile, giacché il 30 settembre sarà un venerdì (giorno in cui di solito escono giochi piuttosto importanti). Il gioco risultava fra le uscite 2022 di PlayStation, e proprio il database di quest’ultima avrebbe indicato il 30 settembre. Non ci resta che attendere conferme da Sony o da Santa Monica Studios. Nel dubbio, non vediamo l’ora di giocare God of War Ragnarok!

