God of War Ragnarok: Cory Barlog non è alla guida dello sviluppo!

Arrivano importanti dettagli, direttamente da Sony e Santa Monica, relativi a God of War Ragnarok e allo sviluppo dello stesso titolo di cui, non è alla guida Cory Barlog

L’ultimo PlayStation Showcase ha regalato davvero tantissime emozioni a tutta la community legata alle console di casa Sony. Partendo dal remake di Star Wars: Knights of the old Republic, passando per la remastered di Alan Wake e i vari annunci in collaborazione con Marvel (Spider-Man 2 e Wolverine) per arrivare poi al gran finale riservato ad una delle esclusive più amate di tutto il panorama Sony. Parliamo chiaramente di God of War Ragnarok, su cui, nelle ultime ore, stanno arrivando importanti novità relative alla direzione dello sviluppo che, questa volta, non è stata affidata a Cory Barlog.

God of War Ragnarok non è diretto da Cory Barlog

God of War Ragnarok non è diretto da Cory Barlog, ad annunciarlo è stata la stessa Sony tramite un proprio post sul PlayStation Blog. Cory Barlog, a quanto pare, è alle prese con un altro progetto di cui, però, non si hanno ancora notizie. A capo dello sviluppo di God of War Ragnarok troviamo invece Eric Williams. Eric Williams è stato designer della serie con protagonista il nostro tanto amato Kratos e ha assicurato che, anche questo nuovo titolo, avrà una fortissima componente emotiva a fare da fil rouge per tutta la struttura narrativa del gioco.

Lo stesso Williams ha annunciato che i principali nemici e antagonisti di Kratos e Atreus saranno, in questo nuovo capitolo, Freya e Thor. Di quest’ultimo si sta parlando e discutendo molto, soprattutto a causa dell’aspetto fisico che avrà il Dio del Tuono all’interno del videogioco. Cliccando qui potrete accedere alla nostra news dedicata all’argomento e potrete vedere l’immagine tanto discussa in rete. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di queste che sono le premesse di God of War Ragnarok.

