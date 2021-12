God of War: nuovo trailer svela la grafica su PC e i migliori requisiti

PlayStation e Nvidia GeForce hanno diffuso un nuovo video trailer della versione PC di God of War, mostrandone le caratteristiche della nuova grafica ed i requisiti per la migliore performance

Dopo la trilogia originale uscita sulle console PlayStation, che ha donato un enorme successo al titolo di Santa Monica, il reboot creato con il nuovo capitolo di God of War è stato un punto di svolta importante per la serie. Mentre essa ci ha portato inizialmente verso esaltanti massacri di importanti divinità greche, il capitolo più recente ha dato ai giocatori la possibilità di replicare la cosa verso ogni Dio norreno che Kratos incontrerà sul suo cammino. Anche se la maggior parte dei fan avrà già giocato il titolo nel corso degli anni, le persone che speravano in un arrivo su PC sono state sorprese positivamente con l’annuncio del lancio di God of War sulla piattaforma Steam. Nelle scorse ore, un nuovo video trailer pubblicato sia da PlayStation che da Nvidia GeForce ha sfoggiato le caratteristiche che doneranno una grafica spettacolare su PC, insieme ai requisiti che lo faranno girare in modo ottimale.

God of War, il trailer per PC sulla grafica e i migliori requisiti

Nonostante God of War: Ragnarok fosse stato previsto per quest’anno, fu già dall’inizio considerato alquanto complicato poter mantenere una programmazione del genere. Ciò è stato confermato ulteriormente con il rinvio della sua uscita al 2022, ma in ogni caso non è esclusa una sua apparizione ai The Game Awards 2021, che si terranno ormai tra pochissime ore. Intanto, possiamo comunque tornare a vivere le avventure di Kratos e Atreus con l’arrivo di questo rivoluzionario primo capitolo della saga di Santa Monica, e un comparto tecnico fortemente rinnovato. God of War sarà infatti disponibile tra poche settimane anche su PC, con un porting prodotto da Jetpack Interactive, ed in un recente nuovo trailer ha esibito una grafica decisamente spettacolare.

Tra i dettagli più rilevanti che i giocatori su PC andranno a trovare in questa versione di God of War, è stata confermata la possibilità di utilizzare una risoluzione 4k e senza limitazioni di framerate con la High Fidelity Graphics, oltre anche alla piena integrazione del DLSS e della tecnologia a bassa latenza di NVIDIA. In più, sono stati ufficializzati anche i requisiti di sistema di God of War. Le migliori impostazioni indicate per i requisiti sono:

Impostazioni alte (1440p/60fps)

CPU: Intel 17-7700K /AMD Ryzen 7 3700x

RAM: 16GB

GPU: Nvidia RTX 2070/AMD RX 5700 XT

VRAM: 8GB

Memoria Disco: 70GB

GPU: Intel i9-9900K / AMD Ryzen 9 3950X

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia RTX 3080 / AMD RX 6800 XT

VRAM: 10-16GB

Memoria Disco: 70GB

Ci saranno un gran numero di miglioramenti grafici aggiuntivi, tra cui una risoluzione maggiore delle ombre, il supporto di schermi ultra-wide 21:9 e dei controller DualShock 4 e 5. Sarà inoltre incluso anche un supporto grafico esclusivo di AMD, l’AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), così che anche i possessori di questa marca di processore possano fruire di un’esperienza memorabile. God of War per PC sarà rilasciato su Steam il 14 gennaio 2022.

