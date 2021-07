Ghostwire Tokyo: uscita rinviata!

All’inizio di questo mese si è tenuto il consueto State of Play di Sony, ma pare che non vi fosse traccia dell’uscita di Ghostwire Tokyo

L’uscita di Ghostwire Tokyo, un titolo prodotto da Tango Gameworks che aveva lavorato anche alla serie di The Evil Within, è stata dunque ufficialmente posticipata al 2022 con un post su Twitter. Ma vediamo di partire dall’inizio.

Ghostwire Tokyo: un’uscita rimandata sempre più

Riguardo l’uscita di Ghostwire Tokyo, è stata la stessa Tango Gameworks a pubblicare un tweet dove spiegavano le ragioni del ritardo.

Abbiamo preso la decisione di ritardare il lancio di Ghostwrire: Tokyo all’inizio del 2022. Vogliamo che il gioco arrivi nelle tue mani il più presto possibile in modo che tu possa vivere l’indimenticabile esperienza di una Tokyo infestata, una versione alla quale abbiamo lavorato molto duramente. Allo stesso tempo siamo anche concentrati sulla protezione della salute di tutti alla Tango

Infatti, la Tango Gameworks, si trova in Giappone, ma il Paese sta lottando contro l’emergenza sanitaria da Covid – 19. Mentre le Olimpiadi si terranno senza spettatori sugli spalti, per la prima volta nella storia, i contagi ed i ricoveri continuano purtroppo a salire. Il titolo era già stato annunciato all’E3 del 2019 assieme al briefing della Bethesda. Da allora Microsoft ha comprato sia la Bethesda che la compagnia nipponica, ma la compagnia americana si è comunque impegnata ad onorare i contratti di esclusività. Il titolo uscirà dunque sia su PS5 che PC nel 2022 e, molto probabilmente, anche su Xbox in un prossimo futuro.

Come avrete dunque ben capito, ci sarà ancora un po' da aspettare prima di poter girare per le strade di una infestata Tokyo.