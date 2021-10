Ghost Recon Frontline: rinviata la beta!

Rinviata la (appena annunciata) closed beta di Ghost Recon Frontline, nuovo capitolo della saga targata Ubisoft. Scopriamo tutti i dettagli

Pochi giorni fa, durante il ventesimo anniversario della saga, è arrivato un importante annuncio da parte di Ubisoft. Annuncio relativo ad un nuovo capitolo di una saga storia, trattasi di Ghost Recon. Dopo Wildlands e Breakpoint, la saga di Ghost Recon è pronta ad una sterzata decisamente importante oltre che sorprendente. Con Ghost Recon Frontline, infatti, Ubisoft ha pensato di realizzare ed offrire agli utenti un prodotto free to play e, nei prossimi giorni, sarebbe dovuta andare online la closed beta del titolo. Qualcosa, però, pare essere andato storto.

Ghost Recon Frontline: closed beta rinviata dopo poche ore

Un rinvio quasi paradossale quello della closed beta di Ghost Recon Frontline, proprio perché l’annuncio è arrivato poche ore prima. Siamo stati abituati ormai nel corso degli anni ad assistere a rinvii ma, sicuramente curiosa, risulta il rinvio di questa closed beta di cui, anche in una versione di prova e sicuramente non definitiva, Ubisoft vuole offrire “la migliore esperienza possibile”. Cura maniacale o semplici disattenzioni? Intanto ecco il tweet con cui è stato annunciato questo rinvio:

We have an important message regarding Ghost Recon Frontline's Closed Test. pic.twitter.com/ne1VgOLMJF — GRFrontline (@GRFrontline) October 13, 2021

Ci sarà da attendere, dunque, anche per accedere a questa closed beta. Intanto, l’ultima creatura di casa Ubisoft, è approdata da circa una settimana sul mercato; stiamo parlando di Far Cry 6 e vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra recensione per sapere e capire che cosa ne pensiamo. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa situazione relativa a Frontline.

Per ulteriori aggiornamenti rimanete sintonizzati su tuttoteK. Per acquistare, invece, videogiochi a prezzo scontato date un’occhiata ad Instant Gaming.