Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint: arriva l’iniziativa Pianta un Albero

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint mette in mostra il suo animo ecologista, grazie alla lodevole iniziativa Pianta un Albero

In un periodo come il nostro, in cui non manca giorno in cui non venga espressa la più spietata preoccupazione per la sorte del nostro pianeta, trovarsi al cospetto di iniziative di stampo ecologista fa sempre piacere, soprattutto se tali azioni vanno ad abbracciare il nostro passatempo preferito, ovvero i videogames. E l’ultimo protagonista che va ad impegnarsi per salvaguardare l’ambiente è Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, che come confermato da Ubisoft stessa lancerà l’iniziativa Pianta un Albero. Tra un weekend gratuito e l’altro (l’ultimo si è tenuto poche settimane fa) ed eventi in-game più ludici, c’è spazio anche per un po’ di altruismo a quanto pare.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint: salviamo il pianeta grazie a Pianta un Albero

L’iniziativa in questione, iniziata nella giornata di ieri, permetterà ai giocatori di essere coinvolti nella riforestazione del pianeta Terra, il tutto piantando un albero in-game, sino al prossimo 20 dicembre. Per tutta la durata dell’evento, per ogni albero piantato, Ubisoft devolverà 0,15 €, fino a un massimo di 40.000 €, a Ecologi, azienda sociale dedicata al finanziamento di progetti legati al clima con partner in tutto il mondo. Insomma, un buon modo per fare del bene, divertendosi.

Per poter partecipare all’iniziativa, sarà necessario completare gli enigmi legati alla riforestazione sul sito dedicato di Ghost Recon Breakpoint, così da scoprire un luogo di Auroa dove poter piantare un albero in-game. Una volta cresciuto, l’albero permetterà di guadagnare una patch a tema e il titolo di Giardiniere. L’albero e le ricompense rimarranno permanentemente nel gioco anche dopo la fine dell’evento.

Per l’occasione sarà anche possibile acquistare un’edizione limitata della tuta ghillie cosmetica, il bundle felpa ghillie boschi innevati che comprende un cappuccio, top e pantaloni, nello store in-game. Per ogni bundle felpa ghillie boschi innevati acquistato, Ecologi riceverà 5 €, senza limite massimo.

Che ne pensate di questa iniziativa? Parteciperete? Fateci sapere la vostra tramite la sezione dei commenti, qua su tuttoteK, magari dopo aver anche dato uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming.