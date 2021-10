Ghost Recon Breakpoint: la campagna si arricchisce con “Operazione Madrepatria”

Operazione Madrepatria è il titolo della nuova espansione della campagna di Ghost Recon Breakpoint. Nuove sfide e obiettivi vi attendono

Ubisoft ha annunciato Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline all’inizio di questo mese, un ambizioso sparatutto PvP, portando molti a credere che Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint fosse giunto alla fine dei suoi giorni, ma sembra che ci siano ancora frecce nell’arco di Breakpoint (anzi, proiettili, se preferite).

Operazione “Motherland”, è una nuovissima campagna per Ghost Recon Breakpoint in uscita il 2 novembre. Ambientata pochi mesi dopo la fine della storia originale, Nomad non si svolge più su Auroa ma ora l’isola è diventata un obiettivo strategico per molteplici paesi interessati a farla propria. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Ghost Recon Breakpoint: tutte le novità di “Operazione Madrepatria”

“La CIA mira ad allentare le tensioni globali dando il potere sull’isola a una forza neutrale – Ito and the Outcasts – trasformando Auroa in un paese autonomo”, si legge nel post sul blog di Ubisoft sulla nuova campagna “Operazione Madrepatria” di Ghost Recon Breakpoint. “Questa operazione, guidata da Karen Bowman, si chiama Madrepatria”.

Al centro dell’operazione c’è la nuova modalità Conquista. Descritta come un’alternativa alla modalità storia di Breakpoint, Conquista pone l’accento sulle azioni dei giocatori e sulle conseguenti conseguenze su Auroa. Ci sarà una varietà di missioni tra cui scegliere che includono obiettivi come la distruzione di edifici, proteggere accampamenti nemici, rubare veicoli, eliminare uno dei quattro luogotenenti Bodark e altro ancora. Più i giocatori avanzeranno in Madrepatria, più l’Auroa sarà libera dei Bodark.

Parlando dei Bodark, Ubisoft afferma che “sono spietati infiltrati e manipolatori, alleati di Sentinel e Lupi” e che cinque archetipi nemici saranno presenti sia negli accampamenti nemici che nelle terre selvagge di Auroa.

In coincidenza con Motherland, Auroa subirà alcuni cambiamenti atmosferici. In particolare, l’area sarà suddivisa in cinque diverse zone, con un clima generale autunnale e invernale. Secondo Ubisoft, nuvolosità, pioggia, nebbia e sole si alterneranno maggiormente sull’isola. Sono stati aggiunti anche nuovi insetti, erbe e modelli di volo degli uccelli. Con il ritorno di Conquest arriva il ritorno di Faction Warfare, che vedrà la presenza di Outcast riflettere le azioni dei giocatori.

Il livello massimo di XP è stato aumentato a 99 per tenere conto del contenuto extra aggiunto a Breakpoint. I punti abilità ora potranno essere utilizzati per aumentare la padronanza delle armi e concentrarsi anche su uno stile di gioco preferito. Motherland debutterà ufficialmente il 2 novembre. Se ancora non avete provato il gioco vi consigliamo la lettura della nostra recensione al riguardo.

