Ghost Recon Frontline: annunciato allo Showcase Ubisoft il nuovo gioco della serie

Allo Showcase di Ubisoft programmato per stasera, è stato finalmente rivelato il nuovo gioco della serie Ghost Recon, con il nome di Ghost Recon: Frontline

La saga di Ghost Recon compie ormai venti anni, ed Ubisoft festeggia l’evento, anche se dopo la delusione che ha scaturito Ghost Recon: Breakpoint tra i giocatori, senza contare le varie deviazioni prese attraverso gli ultimi capitoli della serie, con mappe open-world e l’abbandono dello stile puramente FPS che la caratterizzava. Ed in questo evento i fan si aspettavano qualche novità, magari un nuovo gioco che potesse redimere la serie: è stato nello Showcase di stasera, dunque, il momento in cui Ubisoft ha mostrato il nuovo gioco Ghost Recon: Frontline.

Ghost Recon Frontline: il nuovo gioco della saga, in salsa multiplayer battle royale

Il nuovo Ghost Recon: Frontline sarà un gioco che riprenderà un aspetto della serie, con la visuale tipica di un FPS. Tuttavia, sarà esclusivamente in multiplayer, con combattimenti in PvP in larga scala, combattendo contro più di 100 giocatori in contemporanea. Ambientato sull’isola di Drakemoor, luogo dai vari biomi e luoghi inesplorati, rimarrà, secondo le parole degli sviluppatori, uno sparatutto tattico, ma con una novità: il giocatore sarà colui che creerà la propria esperienza, attraverso l’ideazione di nuove tattiche e metodi per affrontare le varie situazioni e sopraffare i soldati avversari.

Le classi saranno altamente specializzate, con specifici ruoli tattici: un esempio è l’Assalto, che sarà ottimale per combattere da vicino e per attaccare con grande efficacia; il Supporto avrà abilità di fortificazione con il quale proteggersi; lo Scout potrà andare in ricognizione ed infastidire i nemici. Altre classi verranno aggiunte con aggiornamenti stagionali. La modalità disponibile al lancio sarà Spedizione, dove squadre tra 3 giocatori paracadutati sull’isola dovranno recuperare informazioni sparse ovunque. Ci saranno poi anche altre modalità definite “meno impegnative” per chi vuole un’esperienza sparatutto classica.

Sempre nello Showcase è stato dichiarato che, mentre Ubisoft Paris lavorerà per migliorare Breakpoint, lo studio che si occuperà del nuovo gioco Ghost Recon: Frontline sarà Ubisoft Bucharest. Inoltre, ci sarà la possibilità di giocare gratis il primo capitolo di Ghost Recon ed il DLC Fallen Ghosts di Ghost Recon Wildlands. Per adesso è possibile registrarsi sul sito ufficiale alla fase di test del gioco, che uscirà in early access solo su PC e riservato ai server europei.

