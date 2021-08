Ghost of Tsushima Legends: annunciata l’uscita standalone e una nuova modalità

Sucker Punch ha svelato l’arrivo di una nuova modalità oltre ad altri contenuti aggiuntivi per Ghost of Tsushima Legends. Andiamo a scoprirli insieme

Ghost of Tsushima Legends ha debuttato ad ottobre dello scorso anno. Con Legends, Ghost of Tsushima ha accolto il comparto multiplayer tra le sue fila e espanso il titolo di base con nuovi contenuti e sfide. Oggi, gli sviluppatori Sucker Punch ci aggiornano sui futuri update annunciando l’arrivo per la fine dell’anno di una nuova modalità di Ghost of Tsushima Legends. Inoltre, sembra essere confermata anche l’uscita in versione standalone. Quest’ultima sarà disponibile il 3 settembre per PS4 e PS5 al prezzo di 19,99$.

Annunciata la nuova modalità Rivali per Ghost of Tsushima Legends

Come già anticipato, il comparto multiplayer Ghost of Tsushima Legends andrà ad espandersi con una nuova modalità chiamata Rivali. Quest’ultima sarà totalmente gratuita e sarà incentrata su battaglie 2V2 dove i player dovranno sconfiggere ondate di nemici per ottenere Magatama. Questa risorsa potrà essere usata per ostacolare l’avversario in vari modi. Ad esempio andando ad attivare Maledizioni che prosciugheranno la vita dei nemici. Spendere sufficiente Magatama andrà a sbloccare l’ondata finale, l’ultimo a completarla sarà il vincitore. Inoltre, al lancio della Ghost of Tsushima Director’s Cut il 20 agosto, Legends riceverà un aggiornamento per bilanciare la Survival mode.

Ci saranno anche nuove Sfide Incubo settimanali e ulteriori cosmetici per coloro che hanno completato il gioco base e a New Game Plus. Se non fosse abbastanza, dal 10 settembre al 1 ottobre verranno aggiunti nuovi contenuti ogni settimana. Tra questi ultimi sarà inclusa anche una nuova mappa per la modalità Rivali, nuove leaderboards online e nuove mappe survival basate sull’ultima espansione Iki Island. Ricordiamo che il prezzo della versione standalone di Legends sarà di 19,99$. Quest’ultima supporterà il cross play e cross progression.

