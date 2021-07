Ghost of Tsushima: un leak svela i contenuti del DLC Iki Island

Un leak ha svelato i nuovi contenuti dell’espansione di Ghost of Tsushima Iki Island. Nel DLC avremo nuove meccaniche, nemici, animali e luoghi da esplorare

L’arrivo del titolo su next gen sarà accompagnato dal primo DLC che andrà ad espandere la storia e il mondo di Ghost of Tsushima. Di recente, un leak ha rivelato in anticipo i dettagli sui nuovi contenuti presenti nel DLC Ghost of Tsushima Iki Island. Stando alle parole dell’insider, oltre a una nuova parte di storia, saranno aggiunte anche nuove meccaniche, nemici e molto altro. Andiamo insieme a scoprire i dettagli.

Nuove armi, zone e nemici in Ghost of Tsushima Iki Island secondo gli ultimi leak

La notizia relativa al porting del titolo su PS5 con la Director’s Cut aveva preannunciato gli aggiornamenti tecnici del titolo disponibili solo su quest’ultima console. Si è parlato di supporto alle feature del DualSense oltre che di caricamenti migliorati e di 4K/60fps. Oggi le informazioni si arricchiscono grazie ad un post pubblicato su Reddit da un quality assurance tester che è stato coinvolto nella produzione del DLC. Il leaker mostra la sua affidabilità dicendo di aver collaborato con altre case di sviluppo quali EA Sports e Naughty Dog. Secondo le sue dichiarazioni, l’espansione Iki Island durerà circa 15-20 ore e la storia sarà perfino migliore di quella da gioco base.

L’insider aggiunge che saranno presenti nuove armi con nuovi perk melee, oltre che nuove armature con nuovi parametri e stance di combattimento. Il leak su Ghost of Tsushima Iki Island inoltre, suggerisce anche le dimensioni della nuova area, la quale sarà estesa quanto la parte inferiore dell’isola di Tsushima. L’avventura potrà essere affrontata solo una volta cominciato l’atto 2 del gioco base. Nella nuova porzione di mappa potremo visitare nuovi luoghi, a partire da un vulcano fino a caverne esplorabili usando delle torce. Non possiamo dire tuttavia se questi rumor siano attendibili, perciò prendete sempre tutto con le pinze. Scopriremo la verità solo il 20 agosto 2021, data di rilascio della Ghost of Tsushima Director’s Cut.

Per acquistare titoli in sconto, andate sul nostro link di Instant Gaming! Per restare aggiornati sulle ultime news, seguite le pagine di tuttoteK.