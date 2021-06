Ghost of Tsushima: una Director’s Cut sembra essere nei piani di Sony

La Ghost of Tsushima: Director’s Cut è stata classificata su ESRB, nuova versione in arrivo sulle console Sony?

Da tempo si susseguono diversi rumor legati al futuro di Ghost of Tsushima, acclamato titolo ambientato nel Giappone feudale uscito lo scorso anno come esclusiva PlayStation 4. Il gioco di Sucker Punch ha avuto un grande successo di pubblico, entrando subito nei cuori dei giocatori, nonostante fosse una nuova IP di PlayStation. Sembra dunque scontato che le avventure di Jin Sakai avranno un seguito prima o poi. Per il momento però sembra essere in arrivo una nuova versione del gioco denominata Ghost of Tsushima: Director’s Cut il cui nome è spuntato fuori dopo essere stato classificato dall’ESRB, ente che si occupa di catalogare i videogiochi in base all’età consigliata.

Cosa dobbiamo aspettarci da Ghost of Tsushima: Director’s Cut

Al momento sappiamo che Ghost of Tsushima: Director’s Cut è stato classificato dall’ESRB sia per PlayStation 4 che per PlayStation 5. Non si sa ancora quali saranno le possibili aggiunte a questa nuova versione del titolo di Sucker Punch, al momento è stata confermata la presenza di acquisti in-game, ma soltanto per la versione PS4, cosa che fa pensare alla possibilità di poter fare un upgrade dalla vecchia console Sony a PS5. Naturalmente possiamo aspettarci evidenti miglioramenti grafici sulla console di nuova generazione uscita lo scorso novembre, ma è probabile che ci saranno anche nuovi contenuti giocabili.

Tra i rumor degli ultimi giorni c’è anche l’arrivo di un’espansione stand alone sulla falsariga di Uncharted: L’Eredità Perduta. Questa dovrebbe chiamarsi Ghost of Ikishima (nome di un’isola minore che si trova tra Tsushima e il Giappone), e potrebbe uscire entro la fine dell’anno con un reveal in arrivo durante il prossimo State of Play, che sempre secondo diverse voci arriverà a luglio. Che l’annuncio della Director’s Cut sia in arrivo proprio al prossimo evento Sony? Non ci resta che attendere per avere ulteriori notizie.

Per tante altre informazioni su questo e altri argomenti continuate a seguirci su tuttoteK per ulteriori aggiornamenti. Per acquistare, invece, videogiochi a prezzo scontato date un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.