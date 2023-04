Genshin Impact: tutto ciò che sappiamo della versione 3.6!

Tramite comunicato stampa, HoYoverse ha annunciato l’arrivo della versione 3.6 di Genshin Impact, svelandone la data d’uscita e un’incredibile quantità di dettagli: scopriamo insieme tutto quanto in questo articolo dedicato

Genshin Impact continua la sua inarrestabile ed amatissima corsa nel mondo dei free-to-play: ve ne abbiamo parlato al suo lancio, ormai diverso tempo fa, in una Non-Recensione dedicata. E fa paura (in senso puramente buono) notare quanto il titolo sia verticalmente cambiato da allora, quanto nuovo contenuto sia stato aggiunto e quanto ancora ne dovrà arrivare. Tramite comunicato stampa, nelle scorse ore, HoYoverse ha annunciato che la versione 3.6 del titolo, “Celebrazione dell’Akademiya”, arriverà il prossimo 12 aprile. Questo aggiornamento inaugurerà la prima Extravaganza dell’Akademiya e introdurrà una nuova area piena di avventure a Sumeru, insieme ai due nuovi personaggi giocabili: Baiuzhu e Kaveh.

La versione 3.6 di Genshin Impact sta per arrivare: scopriamo insieme tutti i dettagli

Trovate il trailer della versione 3.6 di Genshin Impact proprio qua sopra, ma HoYoverse ha anche divulgato tutta una serie di dettagli che vogliamo condividere con voi. L’Extravaganza dell’Akademiya, organizzata dall’Akademiya di Sumeru, offre ai visitatori una buona occasione per scoprire di più sull’istituto più prestigioso di tutta Teyvat e sulle diverse specializzazioni dei suoi sei darsana, conosciuti anche come le Sei Somme Scuole. La grande celebrazione è pronta ad accogliere i giocatori con due eventi principali, il Gala del sapere e il Campionato interdarsana. Durante il Gala del sapere, ognuno dei sei darsana preparerà uno stand con sei minigiochi diversi per presentare i loro obiettivi di ricerca e i risultati ottenuti.

Ad esempio, la Rtawahist di Layla, specializzata nello studio delle stelle, ha preparato un minigioco che consiste nel regolare un astrolabio per far sì che le stelle si illuminino formando un motivo particolare. Lo stand della Kshahrewar, sulla base dei loro studi in materia di tecnologia e architettura, proporrà un gioco ingegnoso che consiste nel perfezionare la costruzione delle strade usando il minor numero possibile di materiali. Oltre ai festeggiamenti, i rappresentanti dei sei darsana parteciperanno ad una competizione per aggiudicarsi il primo posto nel Campionato interdarsana, dando così vita a una nuova storia. Anche l’evento incontro di Layla sarà rivelato durante la versione 3.6.

Sumeru | Genshin Impact: tutto ciò che sappiamo della versione 3.6!

Nelle zone più profonde del deserto, ben al di là delle fastose celebrazioni nella Città di Sumeru, verrà rivelata una nuova area formata da terre desolate e un’oasi di fiori. Secondo le leggende, questa terra, che ha subito un deterioramento a causa di Cristalli grigi e di nebbie purpuree, fu uno dei principali campi di battaglia del disastro di Khaenri’ah risalente a 500 anni fa. Fortunatamente, i viaggiatori che vi faranno visita saranno accompagnati dalle “Pari”, delle creature speciali che dimorano nell’oasi. Durante le loro avventure, i viaggiatori potranno usare le loro abilità di volo per accedere ad alcune aree impossibili da raggiungere a piedi.

Ma con l’espandersi dei territori, arrivano anche nuovi pericoli. Apep, il Drago dell’Erba virente che un tempo regnava su Sumeru, apparirà come potente boss settimanale nel nuovo Dominio della conquista. Nella nuova missione storia di Nahida, Capitolo della Sapientia Oromasdis: Atto II, potrete saperne di più su questo drago leggendario e sulla storia di Sumeru. Nel frattempo, emergeranno altre minacce come il nuovo boss nemico, il Battezzante maligno, e due nuovi membri della famiglia degli Hilichurl, l’Hilichurl reietto di Anemo e l’Hilichurl reietto di Hydro.

Due nuovi personaggi | Genshin Impact: tutto ciò che sappiamo della versione 3.6!

La nuova versione introdurrà anche due nuovi personaggi giocabili, Baizhu e Kaveh, che godono di ottima fama grazie alle loro abilità speciali. Baizhu, un dottore gentile col potere di Dendro, sarà disponibile come personaggio da 5 stelle che utilizzerà un Catalizzatore in combattimento e sarà in grado di controllare gli spiriti erranti e di generare uno Scudo assoluto per guarire il gruppo. Altri aneddoti sul proprietario della Farmacia Bubu saranno rivelati nella sua missione storia, Capitolo della Lagenaria.

Kaveh, invece, sarà un personaggio da 4 stelle di Dendro che utilizzerà una Claymore in battaglia. Noto come la luce della Kshahrewar, Kaveh è un talentuoso architetto di Sumeru. Mehrak, la sua cassetta degli attrezzi da architetto, potrà effettuare la scansione del campo di battaglia facendo esplodere tutti i nuclei di Dendro e aumenterà ulteriormente l’efficacia di combattimento di Kaveh e i danni da Dendro che infligge. Inoltre, nei desideri evento della prima metà della versione 3.6 ci saranno le rerun di Nahida e Nilou. Baizhu e Kaveh saranno invece disponibili nella seconda metà della versione insieme alla rerun di Ganyu.

Attendiamo!

La versione 3.6 di Genshin Impact sarà disponibile dal prossimo 12 aprile. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!