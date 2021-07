Genshin Impact: aggiornamento di luglio in arrivo a breve

Il nuovo evento dedicato a Genshin Impact rivelerà la “nuova versione”: ecco date e orari per sapere di più sull’aggiornamento di luglio

Sappiamo bene quanto Genshin Impact sia soggetto a leak, ma l’aggiornamento di luglio ormai imminente sta per essere il protagonista indiscusso di una presentazione ufficiale. In un tweet diretto a tutti noi “viaggiatori”, il team di sviluppo MiHoYo ha annunciato date e orari dell’evento, previsto su Twitch in diretta e su YouTube in differita. Naturalmente, non si tratta di dati proprio “globali”, e pertanto dovremo fare un paio di conversioni tra un fuso orario e l’altro.

Quando arriva l’aggiornamento di luglio di Genshin Impact?

I dati per l’evento di Genshin Impact alludono infatti al fuso orario di New York, ovvero l’UTC-4: pertanto possiamo solo restringere il campo sulla presentazione dell’aggiornamento di luglio. Come abbiamo ricordato menzionando Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, questo venerdì 9 sarà un giorno bello pieno di impegni per tutti gli appassionati del gaming all’orientale. Gli orari, però, differiranno non poco in base alla piattaforma su cui vorrete seguire l’evento.

Dear Travelers, The Genshin Impact Preview will premiere on the official Twitch channel at 8:00 AM (UTC-4) on July 9th >>> https://t.co/iSfDaE9iy6 The official YouTube channel will release the recording on July 9 at 12:00 PM (UTC-4) >>> https://t.co/q1YtwbfGCp#GenshinImpact pic.twitter.com/OKPIAhRlXm — Genshin Impact (@GenshinImpact) July 6, 2021

Le otto di mattina per cui è fissata la diretta su Twitch corrispondono per noi alle due di pomeriggio. La presentazione sarà in seguito caricata sul canale YouTube ufficiale del gioco a mezzanotte, che per noi equivarrà alle sei di mattina di sabato 10 luglio. Non sappiamo se questo significa che vedremo presto l’aggiornamento 2.0 in cui l’enorme bacino di utenza sta sperando, ma abbiamo come la netta sensazione che metteremo piede sulle prime tre isole di Inazuma quanto prima.

