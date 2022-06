Geneforge, Iratus e Hood: Outlaws & Legends sono gratis su Epic Store

Questa settimana sull’Epic Games Store potrete trovare gratis Geneforge 1, Iratus: Lord of the Dead e Hood: Outlaws & Legends

Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica settimanale dedicata ai giochi gratis dell’Epic Games Store. Ogni settimana il negozio digitale di Epic offre gratuitamente ai suoi utenti uno o più titoli, e ovviamente anche oggi non ha lasciato i giocatori a bocca asciutta. A partire dalle 17:00 potrete infatti trovare gratis sull’Epic Store Geneforge 1, Iratus: Lord of the Dead e Hood: Outlaws & Legends.

Epic Store offre ben tre giochi gratis questa settimana!

Geneforge 1 Mutagen è un GDR classico ambientato in un mondo fantasy davvero molto eccentrico. In questo titolo potrete creare il vostro esercito di mostri mutanti personalizzati e avrete la possibilità di esplorare oltre 80 zone diverse per un totale di almeno 50 ore di gioco. Qui di seguito potrete trovare i requisiti di sistema minimi e consigliati del gioco:

Requisiti Minimi Sistema Operativo a 64 bit CPU da 1.5 GHz 1GB di RAM Scheda video da almeno 256MB Almeno 400MB di spazio libero sull’HDD

Requisiti Consigliati Sistema Operativo a 64 bit CPU da 2 GHz 1GB di RAM Scheda video da almeno 256MB Almeno 400MB di spazio libero sull’HDD



Iratus: Lord of the Dead è un GDR roguelike a turni con un gameplay che ricorda molto quello di Darkest Dungeon. In questo titolo vestirete i panni di un potentissimo necromante e dovrete condurre il vostro esercito di creature occulte in un assalto verso il regno dei viventi. Qui di seguito potrete trovare i requisiti di sistema minimi e consigliati del gioco:

Requisiti Minimi Windows 7 a 64 bit CPU Intel Core 2 Duo da 2.4 GHz 2GB di RAm Scheda Video compatibile con Open Gl 3.2 Almeno 3.5GB di spazio libero sull’HDD

Requisiti Consigliati Windows 10 a 64 bit CPU Intel Core i5 da 3.0 GHz 4GB di RAM Scheda Video NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon R9 280x Almeno 3.5GB di spazio libero sull’HDD



Hood: Outlaws & Legends è un divertente titolo multigiocatore in cui vestirete i panni di un gruppo di criminali del medioevo. In questo setting così brutale dovrete cooperare con i vostri compagni per portare a termine delle rocambolesche rapine mentre cercate di resistere agli attacchi degli NPC e degli altri giocatori. Qui di seguito potrete trovare i requisiti di sistema minimi e consigliati del gioco:

Requisiti Minimi Windows 10 64 bit CPU AMD FX 6300 X6 / Intel Core i5-3570K 8GB di RAM Scheda Video GeForce GTX 660 Almeno 40GB di spazio libero sull’HDD

Requisiti Consigliati Windows 10 64 bit CPU AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8600K 16GB di RAM Scheda Video GeForce GTX 1060 Almeno 40GB di spazio libero sull’HDD



Questo è tutto per quanto riguarda i nuovi giochi gratis offerti quest’oggi da Epic Games. Adesso non vi resta altro da fare che entrare sullo store e aggiungerli alla vostra libreria. Ricordate però che i titoli saranno disponibili gratuitamente solo fino alle 17:00 del 7 giugno quindi, se siete interessati, vi consigliamo di riscattarli il prima possibile.

