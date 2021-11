GeForce NOW RTX 3080: ecco la nuova gen del cloud gaming

Tramite comunicato stampa, Nvidia ha annunciato l’inizio dell’evasione dei preordini di GeForce NOW RTX 3080: la nuova generazione del cloud gaming è arrivata

Vi abbiamo parlato proprio ieri, in mattinata, di un nuovo grosso leak di GeForce Now che sembrerebbe aver svelato le date d’uscita (o almeno, i placeholder) di tantissimi titoli molto attesi come The Elder Scrolls 6 e Gears 6. Oggi però, vogliamo parlarvi di qualcosa molto più attuale e meno remoto e che, a conti fatti, potrebbe interessare una discreta cerchia di videogiocatori. Tramite comunicato stampa, infatti, Nvidia ha annunciato che nel corso del mese di novembre inizierà ad evadere i preordini di GeForce NOW RTX 3080. Si partirà, come di consueto, dal Nord America e tutti i giocatori che hanno preordinato un abbonamento semestrale al servizio stanno ricevendo l’attivazione del loro account.

I membri attivi di GeForce NOW RTX 3080 saranno i primi a godere di un’esperienza di gioco potenziata con risoluzioni più elevate, frame rate più veloci, latenza inferiore, sessioni di gioco più lunghe e maggior controllo sulle impostazioni di gioco. Se siete interessati potete ancora procedere con il preordine dell’abbonamento di sei mesi, disponibile fino ad esaurimento scorte. L’inizio dell’abilitazione per i preordini in Europa è previsto nel mese di dicembre.

La nuova generazione del cloud gaming si apre con GeForce NOW RTX 3080?

Ovviamente, Nvidia ha anche colto l’occasione di annunciare i 17 nuovi titoli che si andranno ad aggiungere alla libreria di GeForce NOW nel corso di questo mese. I primi 4 che si aggiungeranno nel corso di questa settimana sono:

Recipe for disaster (Steam)

Let’s Build a Zoo (Steam, Epic Games Store)

Age of Darkness: Final Stand (Steam)

Road Redemption (Steam)

Nel corso del mese, inoltre, arriveranno i seguenti titoli:

Bakery Simulator (Steam)

Bright Memory: Infinite (Steam)

Epic Chef (Steam)

Farming Simulator 22 (Steam, Epic Games Store)

The Last Stand: Aftermath (Steam)

Core (Epic Games Store)

Ghostrunner (Epic Games Store)

Legion TD 2 (Steam)

Lost Words: Beyound the Page (Steam)

MapleStory (Steam)

Severed Steel (Steam)

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town (Steam)

Tale of Immortal (Steam)

Con l’arrivo di GeForce Now RTX 3080 stiamo forse davvero andando incontro ad una nuova generazione del cloud gaming inteso in senso stretto. Fateci sapere qua sotto che cosa ne pensate, nella sezione commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!