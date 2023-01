Gears of War Remastered Collection: l’opera sarebbe in sviluppo

Secondo Nick Baker Gears of War Remastered Collection sarebbe ancora in fase di sviluppo, nonostante non ci sia ancora alcuna conferma ufficiale

Sono passati ormai quattro anni dall’ultimo capitolo della saga che porta il titolo Gears 5 (qui la nostra recensione del DLC Hivebusters), dove abbiamo visto chiudersi la storia di Kait Diaz, e tra i tanti annunci di Xbox all’E3 2022 ci è mancato l’annuncio della tanto vociferata Gears of War Remastered Collection. A riaccendere gli animi ci ha pensato “Shpeshal Nick” (alias Nick Baker) di XboxEra, il quale ha riferito che sarà simile ad Halo: The Master Chief Collection.

Gears of War Remastered Collection esiste?

Il buon Nick Baker di XboxEra, come ci ha abituati, oltre a qualche vociferazione non può fornirci alcuna fonte ufficiale, tantomeno ci sono stati annunci o conferme che hanno reso questo sogno di molti più reale e concreto. Le uniche cose che ci “conferma” Nick Baker è che Gears of War Remastered Collection potrebbe essere in fase di sviluppo, e che presto ci sarà un annuncio ufficiale.

Ammettendo che questi rumor fossero veritieri, resta da comprendere se saranno inclusi tutti i capitoli della serie o meno, se saranno versioni remastered come Gears of War Ultimate Edition, e se sarà presente il supporto al 4k e 60 fps o altre aggiunte. Indubbiamente non ci resta che sperare in annunci o conferme ufficiali, che potrebbero arrivare nell’Xbox Developer_Direct che sarà trasmesso il 25 gennaio alle ore 21 italiane sui canali ufficiali Twitch e YouTube di Xbox e Bethesda.

Non avete altra scelta che restare informati su tutto ciò ruota intorno al mondo dei videogame (e non solo) continuando a seguire le pagine di tuttoteK, senza dimenticare di volgere uno sguardo anche sul sito Instant Gaming, dove è possibile reperire molti capitoli della saga ad un prezzo mai visto. Un occasione da non farsi sfuggire per nessuna ragione al mondo.