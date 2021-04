Gears 6: arriverà l’annuncio all’E3 2021?

Durante l’E3 2021 ci sarà spazio anche per l’annuncio di Gears 6? Secondo Jeff Grubb no, scopriamo insieme il perché in questa news dedicata

Cosa ci dobbiamo aspettare da questa estate 2021 in termini di annunci videoludici? Stando a leak, rumor e fuga di notizie, sarà un’estate più calda delle altre, la prima dopo l’arrivo della next gen. Molte novità sono attese, sia sul fronte Sony e sia sul fronte Microsoft. Proprio per quanto riguarda quest’ultima, Jeff Grubb si è recentemente espresso negativamente sulla possibilità di avere un annuncio, al prossimo E3 2021, di Gears 6.

Gears 6: annuncio all’E3 2021? Secondo Jeff Grubb no!

Secondo Jeff Grubb, noto insider dell’industria videoludica, non ci sarà spazio, durante il prossimo E3 2021, per un annuncio di Gears 6. Le motivazioni sono molteplici e sono individuabili nei progetti che, apparentemente, al momento risultano essere leggermente più concreti di un nuovo capitolo della saga di Gears. Titoli come Halo Infinite, Starfield e Forza Horizon, stando alle parole di Grub, necessitano maggiore attenzione al momento da parte della casa di Redmond. Ecco, intanto, le parole proprio di Jeff Grub:

(Jeff Grubb) Gears 6 will not be shown at this year's E3. They're have too much going on. 👀🤔 pic.twitter.com/oS0AdB6Ulw — Idle Sloth (@IdleSloth84) April 19, 2021

Chiara dunque la posizione di Grubb che, come sappiamo, risulta essere una fonte alquanto affidabile. Rimane, però, la speranza, per tutti i fan della saga di Gears, di ricevere aggiornamenti in merito ad un nuovo titolo della serie anche durante la nota conferenza estiva. Infatti, ci teniamo a sottolineare, che Microsoft ancora non ha presentato la sua line up per la conferenza e, probabilmente, la verità sullo stato dello sviluppo dei titoli più attesi la conosceremo solo durante la conferenza stessa. Non ci resta, dunque, che attendere ulteriori sviluppi.

