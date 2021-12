Garmin entra nell’Osservatorio Italiano eSports

L‘azienda americana Garmin entra nel mondo degli eSports aderendo all’Osservatorio Italiano eSports

L’azienda americana Garmin, specializzata in tecnologie legate ai GPS, aderisce alle iniziative dell’Osservatorio Italiano eSports, la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli stakeholder del settore. L’accordo rientra nella strategia dell’azienda di comprendere e posizionarsi nel mercato esportivo. L’obiettivo di Garmin è quello di lanciarsi in questo settore e rafforzare la sua conoscenza del settore.

Garmin entra nel mondo degli eSports con i suoi strumenti per GPS

Garmin aveva iniziato a entrare nel mondo eSports dopo il lancio lo scorso anno dello smartwatch GPS chiamato Instinct eSports Edition, progettato per il gaming competitivo. L’azienda punta a rafforzare la conoscenza del settore, usufruendo dei format di networking dell’OIES. Garmin è una realtà operante in diversi settori, tra cui nautica, aeronautica e da più di un decennio è un marchio di riferimento per lo sport, grazie ai device GPS pensati appositamente per gli sportivi.

Con l’ingresso di un’azienda importante come Garmin, l’Osservatorio consolida sempre più il suo posizionamento come ente capace di offrire alle aziende tutte le risposte necessarie per gli investimenti nel mercato degli eSports e del gaming. Il network dell’Osservatorio rappresenta infatti il principale ecosistema a disposizione dei brand che vogliono entrare a far parte del settore ampliando le loro opportunità di business. L’AD di Garmin Italia Stefano Viganò ha commentato dicendo:

“Per un’azienda come la nostra, che da sempre si impegna a supportare le passioni della gente, seguire l’evoluzione del mondo sportivo è importante. Instinct Esport Edition è il primo passo di Garmin all’interno di questo mondo, non così diverso da quello dello sport tradizionale che abbiamo sempre seguito. Abbiamo integrato tutta la tecnologia ottimizzata per l’analisi delle performance di atleti top all’interno di un prodotto dedicato all’eGame: un valore incredibile per chi con dedizione si prepara per tornei e competizioni”.

