Gamescom Opening Night Live: confermata per il 22 agosto

Confermata la data del 22 agosto per l’apertura della Gamescom Opening Night Live. Scopriamo i dettagli in questa news

Dopo il recente annuncio della cancellazione dell’E3 di quest’anno, la quale, secondo quanto precedentemente dichiarato, si sarebbe dovuta tenere nuovamente in presenza a Los Angeles, qualcuno potrebbe aver avuto il timore che altri eventi simili potessero subire il medesimo destino. Per fortuna, stando alle ultime notizie diffuse in rete, la celebre fiera di Colonia sembra essere più viva che mai. L’appuntamento per la Gamescom Opening Night Live è dunque fissato per il prossimo 22 agosto.

Appuntamento al 22 agosto per la Gamescom Opening Night Live

A quanto pare è ufficiale, la Gamescom Opening Night Live si terrà il prossimo martedì 22 agosto, con l’evento che tornerà in pompa magna dal 23 al 27 del mese. Ad annunciarlo è stato proprio Geoff Keighley, il quale, con un tweet, ha reso pubblica la data appena citata, dichiarandosi inoltre emozionato di poter tornare a partecipare all’evento. Come di consueto, inoltre, quest’ultimo verrà trasmesso in diretta streaming online, per permettere a coloro che lo vorranno di seguire in contemporanea tutte le news e gli annunci che verranno fatti in questa attesa occasione.

Get ready!@gamescom: Opening Night Live returns live on Tuesday, August 22 from Koelnmesse in Germany. Excited to be back in Cologne with the fans and industry, streaming video game news directly to you. pic.twitter.com/5FGuK5pW2F — Geoff Keighley (@geoffkeighley) April 6, 2023

Il tweet, che potete visionare qui sopra, non rivela altre informazioni sull’evento, a parte la già citata data d’apertura. Non resta dunque che attendere maggiori informazioni in merito (le quali arriveranno con ogni probabilità nel corso dei prossimi mesi) per scoprire quali big confermeranno la propria presenza alla fiera, ed i possibili annunci che potremo aspettarci.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di conoscere maggiori informazioni sulle novità che verranno annunciate nel corso di questo evento?