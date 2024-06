Gamescom 2024: PlayStation di nuovo assente, nulla di fatto per Sony

Il titano cobalto dà forfait all’ennesima Gamescom: l’edizione 2024 dell’evento vede Sony e il palinsesto PlayStation di nuovo assenti

Come ormai avviene da diverso tempo, anche per la Gamescom 2024 abbiamo l’illustre assenza di Sony e, di conseguenza, dell’intero panorama PlayStation. Recentemente l’azienda ha preferito dare la priorità agli eventi digitali, rispetto alle più convenzionali conferenze. Viste le spese comportate dalla presenza in loco a Colonia, in Germania, rispetto a un molto più economico State of Play, la scelta è comprensibile. L’edizione più recente della fiera videoludica europea da parte del titano cobalto risale al 2019, appropriatamente l’ultima prima che la pandemia COVID-19 rimescolasse le carte in tavola. Stando a quanto rivelato alla testata tedesca Games Wirtschaft, non c’è alcun piano di presenziare presso l’evento alemanno.

Il nuovo addio di Sony alla Gamescom 2024: PlayStation probabilmente presenzierà altrove

Stando a Sony, il panorama PlayStation prevede possibili picchiate nelle vendite hardware, motivo probabile dietro la scelta di non investire in uno showcase presso l’edizione 2024 di Gamescom. In compenso, l’ultimo evento digitale ha svelato alcuni assi nella manica, tra Concord, il port di God of War Ragnarok su PC e, ultimo ma non certo per importanza, il ritorno alle origini di Astro Bot. Se non altro, il manifattore di hardware è in buona compagnia. Anche Nintendo, che casualmente ha appena tenuto uno dei suoi Direct migliori di sempre, ha preferito evitare i riflettori renani. Gli organizzatori devono ancora svelare al pubblico la lista degli invitati, ma sappiamo già che Geoff Keighley tornerà il 20 agosto per aprire le danze. L’evento durerà dal 21 al 25.

