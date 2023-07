Gamescom 2023: Xbox e Bethesda confermati all’evento

L’edizione 2023 di Gamescom veste anche di verde: tra i big dell’industria presenti all’evento, Xbox e Bethesda risponderanno all’appello

Non si vive di sola E3, e neanche di ciò che l’ha sostituita: possiamo già confermare che a fare compagnia al resto degli invitati alla Gamescom 2023 troveremo anche Xbox e Bethesda. Dopo una valanga di eventi (ricordiamo Nintendo Direct, ultimo ma non ultimo) in cui ha fatto capolino pure il titano di giada, ora sappiamo che non si tratta dell’unica tintarella per la divisione videoludica di Microsoft. Così come il Tokyo Game Show, anche nel caso dell’evento tedesco è previsto un formato ibrido, a cavallo tra presenza fisica e partecipazione online. Ormai non manca molto alla serata di apertura: il gran ballo avrà inizio il 22 agosto, con due partecipanti d’eccezione dall’elegante abito verde.

 BREAKING  @‌Xbox and @‌bethesda will join us on the showfloor for #gamescom2023! More details soon. Get your tickets now: https://t.co/epzkwnZye9#XboxGC pic.twitter.com/ylcK23Bti5 — gamescom (@gamescom) July 5, 2023

I big della Gamescom 2023: Xbox, Bethesda e… non solo!

Come potete vedere qui sopra, la presenza di Xbox e Bethesda è stata annunciata dal profilo social ufficiale di Gamescom. Non sappiamo dirvi di più, siccome il livello di partecipazione all’evento verrà rivelato “presto”. Tuttavia, possiamo aspettarci novità e annunci nelle settimane a venire su più fronti. Ad esempio, per quanto riguarda i protagonisti della notizia di oggi, li vedremo anche al già citato Tokyo Game Show. In merito all’evento che si terrà a Colonia, invece, sappiamo che Nintendo farà compagnia all’amichevole rivale americana. Per quanto concerne il “terzo polo”, invece, i ragazzi di Sony se ne staranno in disparte per il secondo anno di fila. Vi terremo informati.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate dalla croce dalle tinte smeraldo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.