Gamescom 2021: rivelato The Outlast Trials, ed è multiplayer coop

Sono tanti i giochi mostrati in questo Opening Night Live della Gamescom 2021, e tra i tanti importanti annunci, c’è stato spazio anche per il nuovo capitolo della famosa serie horror chiamato The Outlast Trials, e una delle novità più importanti è che il gioco sarà multiplayer coop

I giochi annunciati nel corso dell’Open Night Live della Gamescom 2021 sono stati tanti. Oltre a quelli preannunciati, come Far Cry 6 o Call of Duty Vanguard da Geoff Keighley due giorni fa, c’è stato spazio per altri inaspettati titoli come Cult of the Lamb, oppure Marvel Midnight Suns. Un altro di questi, come avrete visto dal titolo dell’articolo, è proprio il nuovo capitolo di Outlast. È stato infatti annunciato, durante la confertenza di aprtura della Gamescom 2021, The Outlast Trials, il nuovo titolo della serie: pare inoltre che vi sarà la componente multiplayer coop!

Gamescom 2021: The Outlast Trials e il multiplayer

Il titolo, come tutti gli altri capitoli della serie, verrà sviluppato da Red Barrels. Come già accennato, la più grande novità del titolo rispetto ai precedenti, è l’aggiunta della possibilità di giocare la campagna in multiplayer coop, portando un nuovo livello di profondità alle sfide che questa avventura horror metterà davanti ai giocatori.

Nel trailer, possiamo vedere varie scene alquanto disturbanti, con una voce narrante in sottofondo, che spiega allo spettatore come mai si trovi nel manicomio, e come il loro obbiettivo sia quello di renderci un “membro produttivo della società”. Il gioco è in uscita nel 2022, anche se non è stata data nessuna finestra di lancio più specifica sfortunatamente

Se volete rimanere aggiornati su The Outlast Trials e sui più importanti titoli del momento, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.