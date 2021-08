Gamescom 2021: c’è anche Teenage Mutant Ninja Turtles!

Sul palco della Gamescom 2021 sono salite anche le Tartarughe Ninja con Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, il picchiaduro a scorrimento laterale che si è mostrato con un nuovo trailer

Ieri sera abbiamo seguito, per tutta la durata dell’evento, l’Xbox Games Showcase coprendolo nei suoi annunci più importanti. Da Forza Horizon 5 a Dying Light 2, passando per Microsoft Flight Simulator e arrivando a due novità, Stray Blade e Into the Pit, l’evento Microsoft è scorso abbastanza velocemente nonostante la sua prolissità. Questa sera, invece, alle 20 si è aperta la Opening Night della Gamescom 2021, che stiamo seguendo in diretta con voi per la nostra classica copertura in tempo reale. Fra i tanti annunci e le novità, c’è stato spazio anche per un titolo che a molti potrà sembrare minore, ma che potrebbe rivelarsi una gran sorpresa.

Proprio sul palco della Gamescom 2021 sono salite infatti le Tartarughe Ninja. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge è tornato a mostrarsi con un nuovo coloratissimo trailer

Teenage Mutant Ninja Turltes: Shredder’s Revenge sale sul palco della Gamescom 2021

Ormai è da un po’ di tempo che non sentivamo parlare di Teenage Mutant Ninja Turltes: Shredder’s Revenge, ma a quanto pare il titolo è ricomparso giusto in tempo per la Gamescom. Per l’occasione infatti è stato mostrato un nuovo trailer che rivela anche un nuovo personaggio giocabile: April o’neil. April è un personaggio molto amato dell’iconica serie delle Tartarughe Ninja e di sicuro tutti i fan saranno felici di utilizzarla in combattimento.

E questo è tutto per Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge dal palco della Gamescom 2021. Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!