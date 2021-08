Gamescom 2021: arriva anche la conferma di Konami

Tramite comunicato stampa, Konami ha confermato la sua presenza alla prossima Gamescom 2021, pronta a svelare nuovi dettagli su eFootball, la nuova simulazione calcistica free-to-play che andrà a sostituire PES

Concluso l’E3 2021, un’altra delle conferenze più attese ed importanti del panorama videoludico è alle porte. La Gamescom 2021 si terrà, esclusivamente in forma digitale, dal 25 al 27 agosto prossimi e alcune aziende hanno già confermato la propria presenza. Dopo Ubisoft e Xbox, tramite comunicato stampa anche Konami ha affermato che sarà presente ad uno dei più grandi eventi mondiali legati al mondo dei computer e dell’industria dei videogiochi che, purtroppo anche quest’anno a causa della pandemia da Coronavirus, non potrà svolgersi in loco a Colonia. Aspettando tempi migliori, insomma.

Come dicevamo, anche Konami presenzierà all’evento e ovviamente porterà con sé i titoli di punta che sta sviluppando in questo momento. Nello specifico, nel comunicato stampa l’azienda parla di Yu-Gi-Oh! Master Duel, il nuovo titolo basato sull’eterno gioco di carte collezionabili, e il già chiacchieratissimo e in parte criticato eFootball, erede spirituale di PES che ha visto la sua fine proprio quest’anno.

Gamescom 2021: anche Konami sarà presente sul palco dell’evento!

Dopo il successo meno simulativo e più arcade che è stato PES 2021, infatti, Konami ha deciso di virare completamente rotta e di far prendere all’eterno rivale di FIFA una direzione completamente nuova. Il gioco è quindi diventato un free-to-play a tutti gli effetti, con tutte le caratteristiche dei game as a service, a alcuni contenuti a pagamento scorporati dall’esperienza principale. Staremo a vedere se, in sede di Gamescom 2021, l’azienda riuscirà a risollevare gli animi dei fan di PES che si son visti sfilare da sotto gli occhi la possibilità di avere fra le mani la loro classica esperienza annuale.

Insomma, anche Konami sarà presente alla Gamescom 2021 e noi non vediamo l'ora di poter alzare il sipario anche di questo palco. E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!