Gamescom 2021: House of Ashes si mostra con un nuovo trailer

Dal palco della Gamescom 2021 è tornato a mostrarsi anche The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, il terzo capitolo dell’antologia di Supermassive Games in arrivo quest’anno

Una delle esclusive PlayStation 4 che più ricordiamo con affetto è sicuramente Until Dawn, un teen drama decisamente molto teen che ha però saputo, con i suoi difetti, intrattenere una vastissima fetta di pubblico. Pubblico che si è andato poi appassionando ad altri titoli del genere, le così dette “nuove avventure grafiche”, nuovo filone nato dalle ceneri dei pilastri degli anni ’90. Supermassive Games ha continuato a lavorare su videogiochi simili, questa volta non più in esclusiva Sony, creando la The Dark Pictures Anthology. Il primo capitolo, Man of Medan, non è sicuramente riuscito a ricoprire le orme lasciate da Until Dawn, deludendo praticamente chiunque lo abbia giocato a causa di sceneggiatura e personaggi poco convincenti. Little Hope è poi riuscito a risollevarne le sorti, seppur rimanendo sempre troppo immaturo, e House of Ashes, il terzo capitolo, sembra decisamente voler spostare l’asticella verso l’alto.

Ed è proprio di questo nuovo capitolo della The Dark Pictures Anthology che giungono interessanti novità dal palco della Gamescom 2021.

Cenere alla cenere: House of Ashes sale sul palco della Gamescom 2021

Il nuovo trailer di House of Ashes ci permette di di dare un’occhiata ai tanti pericoli che dovremo affrontare durante il gioco. Oltre all’ambiente ostile e alle misteriose creature che vi daranno la caccia infatti dovrete guardarvi le spalle anche dagli altri esseri umani.

E questo è tutto per The Dark Pictures Anthology: House of Ashes dal palco della Gamescom 2021. Che cosa ne pensate di quanto mostrato?