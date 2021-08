Gamescom 2021: presentato il folle DokeV, un mix tra Pokémon, Splatoon e molto altro

Alla Gamescom 2021 è stato presentato DokeV nuovo titolo di Pearl Abyss, famosi per aver realizzato il MMORPG Black Desert

Durante la Gamescom 2021 è stato presentato DokeV un colorato nuovo titolo creato dagli sviluppatori coreani di Pearl Abyss, famosi per aver creato il popolare MMORPG Black Desert, e il futuro RPG chiamato Crimson Desert. DokeV si allontana dai canoni fantasy per mostrarci un’ambientazione moderna e molto colorata dove avviene di tutto: dalle corse con skateboard, macchine e pattini fino a svariati combattimenti con armi che sembrano create sul momento. Ancora non si conosce né la data d’uscita e né le console dove il titolo arriverà, anche se il dettaglio grafico fa pensare a un titolo esclusivamente next gen.

Primo trailer per DokeV di Pearl Abyss alla Gamescom 2021

Secondo quanto visto nel trailer presentato alla Gamescom 2021, Dokev è un action-adventure open world con elementi che assomigliano un po’ a Pokémon e un po’ ad altri titoli come Splatoon, Monster Hunter e molto altro. Stando alla descrizione rilasciata da Pearl Abyss del gioco, ci troviamo di fronte a un titolo in cui lo scopo sarà collezionare creature da utilizzare in combattimento proprio come nello storico titolo di Game Freak. Queste creature sono chiamate Dokebi, esseri che vivono fianco a fianco con gli umani e diventano più forti tramite la passione generata dai sogni degli esseri umani.

Sono molte le feature presentate nei quattro minuti di trailer di DokeV, possiamo infatti vedere l’utilizzo di diversi metodi per spostarsi per il ricco mondo di gioco, come ad esempio dei rollerblade, degli skateboards, delle macchine e molto altro, inoltre in combattimento sembra che i nostri personaggi possano usare svariate armi molto colorate oltre alle creature da catturare. All’inizio sembrava che DokeV fosse un MMO, ma Pearl Abyss ha specificato che questo titolo non sarà basato sulla componente online come ad esempio Black Desert. Questo non vuol dire che sarà un gioco esclusivamente single player, ma per il momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni durante l’evento online.

Non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.