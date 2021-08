Gamescom 2021: svelata la data d’uscita di Jurassic World Evolution 2

Questa sera si è tenuta l’Opening Night della Gamescom 2021 e nel corso della presentazione è stata svelata la data d’uscita di Jurassic World Evolution 2

Non è passato molto tempo dall’E3 2021, ma a quanto pare siamo già nel pieno del nuovo grande evento dedicato ai videogiochi. Questa sera infatti è in corso l’edizione 2021 della Gamescom, una delle fiere annuali più importanti dell’industria videoludica. Ieri l’evento è stato inaugurato dall’Xbox Games Showcase di Microsoft, mentre oggi invece viene trasmessa l’Opening Night Live organizzata da Geoff Keighley.

Tra i tanti titoli mostrati durante lo show di oggi era presente anche il sequel di un gestionale di successo ambientato nell’universo di un famosissimo film di Spielberg. Nel corso dell’Opening Night della Gamescom 2021 è stato infatti mostrato un nuovo trailer di Jurassic World Evolution 2 che ne svela anche la data d’uscita.

L’uscita di Jurassic World Evolution 2 è davvero vicina

Jurassic World Evolution 2 è un gestionale in sviluppo da parte di Frontier Developments per PC e tutte le principali console fisse. Il gioco è stato annunciato ormai da parecchio tempo e ora finalmente è stata rivelata una data d’uscita ufficiale, cioè il 9 novembre.

Se anche voi volete vedere il nuovo trailer di Jurassic World Evolution 2 potete farlo tramite il video in calce qui sopra

Jurassic World Evolution 2 sarà disponibile dal 9 novembre per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.