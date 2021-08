Gamescom 2021 – Jett: The Far Shore ha una data di uscita

Nel corso della Gamescom 2021 è stata finalmente svelata la data di uscita di Jett: The Far Shore, il nuovo lavoro dei ragazzi di Superbrothers

Il 2021 è stato indubbiamente un anno all’insegna dei rinvii più disparati, che tra titoli gradi e piccoli non sembrano aver risparmiato proprio nessuna produzione. E tra questo possiamo considerare Jett: The Far Shore, il nuovo lavoro firmato Superbrothers (svelato per la prima volta lo scorso anno) che, anche lui, si è visto costretto a rivedere i piani per l’uscita. Nonostante il ritardo accumulato, comunque, nel corso della serata di ieri, in occasione della Gamescom Opening Night Live 2021, è stata ufficialmente svelata la data di uscita del titolo, che approderà tra qualche settimana su PC, PS5 e PS4.

Confermata la data di uscita di Jett: The Far Shore

Confermando quelle che erano le previsioni di addetti ai lavori e non, nel corso dell’evento streaming della kermesse teutonica, è stato ufficialmente confermato il giorno in cui il nuovo lavoro di Superbrothers sarà finalmente disponibile: l’appuntamento è pertanto fissato al prossimo 5 di Ottobre, data leggermente più lontana di quella ipotizzata dai leak comparsi in rete negli scorsi giorni. Non dovremo, comunque, attendere molto prima di poter mettere le mani sul gioco, come aveva lasciato presagire l’annuncio dell’entrata in fase gold della produzione.

L’annuncio è stato accompagnato anche da un nuovo trailer, in cui sono visibili alcune scene inedite di gameplay. Nel gioco prenderemo il controllo di Mei, un’esploratrice spaziale che si ritroverà ad analizzare uno strano pianeta, ricco di biomi e location estremamente differenti tra loro.

Come già detto, il titolo sarà disponibile nelle versioni PC, PS5 e PS4, mentre al momento non ci sono dettagli in merito ad un eventuale approdo su console Xbox e Nintendo Switch. Qualora ci fossero sviluppi, comunque, noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati. Nel mentre, comunque, potrete ingannare l’attesa grazie alle numerose offerte presenti su Instant Gaming.