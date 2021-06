Games with Gold: ecco i titoli di Luglio 2021

Nelle scorse ore, Microsoft ha ufficialmente svelato i titoli che andranno ad arricchire la libreria dei Games with Gold nel mese di Luglio 2021, scopriamoli insieme

Siamo ormai alla fine di Giugno, quindi è inevitabile l’arrivo di notizie e indiscrezioni su quali saranno i titoli gratuiti del mese di luglio disponibili per i vari abbonamenti e store online. Il PlayStation Plus sembra essere ancora silente, mentre Microsoft ha appena ufficialmente confermato i titoli gratuiti che arricchiranno la vostra libreria dei Games with Gold nel prossimo mese. Vediamo insieme quali videogiochi potranno essere riscattati da voi iscritti ad Xbox Live Gold e Xbox game Pass Ultimate.

Luglio col bene che ti voglio…

Come ogni mese, i Games with Gold constano di quattro diverse scelte, due provenienti dalla generazione Xbox One e due da quella Xbox o Xbox 360. Microsoft ci tiene a farci sapere che il valore monetario totale dei giochi è di 79.96€ e offrono un Gamerscore complessivo cumulabile di 3000 punti. Detto questo, iniziamo con lo scoprire quali sono i titoli della scorsa generazione resi disponibili coi Games with Gold di Luglio 2021!

I giochi Xbox One – Games with Gold: svelati i titoli di Luglio 2021

Prima scelta per questo focosissimo mese è Planet Alpha (prezzo di base 19.99€), un survival ambientato in uno strano pianeta alieno pieno di pericoli e misteri in cui dovrete cercare di sopravvivere nonostante gli instancabili nemici vi staranno sempre attaccati alla schiena. Il gioco sarà disponibile per l’intero mese di luglio.

Il secondo titolo Xbox One è Rock of Ages III: Make & Break (prezzo di base 29.99€), un arcade game tower defense in cui potrete creare i vostri livelli e, letteralmente, distruggere quelli degli altri. Una storia piuttosto divertente che vi farà vivere un’avventura alquanto bizzarra con personaggi leggendari e irriverenti vi aspetta! Il gioco sarà disponibile dal 16 luglio al 15 agosto.

I giochi Xbox/Xbox 360 – Games with Gold: svelati i titoli di Luglio 2021

Conker: Live & Reloaded (prezzo base 9.99€) è un platform originariamente uscito sulla prima Xbox in cui il protagonista è proprio l’omonimo Conker, uno scoiattolo re di tutta la terra e di qualsiasi cosa sia conosciuta. Dopo una serata con gli amici al bar, però, Conker si perde e la strada intrapresa lo porterà in un regno misterioso dominato dal temibile Re Panther. Il gioco sarà disponibile dall’1 al 15 luglio.

In ultimo, Midway Arcade Origins (prezzo di base 9.99€) è una compilation di grandi classici che include perle come Gauntlet, Defender, Rampage e Spy Hunter. Più di trenta giochi disponibili e un sistema di leaderboard che basta a rendere il tutto valevole il nostro tempo. Il gioco sarà disponibile dal 16 al 31 luglio.

E questi erano i titoli gratuiti aggiunti alla libreria dei Games with Gold nel mese di Luglio 2021. Che cosa ne pensate di questa scelta di Microsoft?