Xbox Game Pass: ecco i nuovi giochi di Marzo

Ancora buone notizie per gli aficionados Microsoft, l’Xbox Game Pass di marzo verrà infatti rimpinguato con tanti nuovi giochi tutti da provare! Vediamo assieme quali sono

Se la prima metà di marzo ha visto il carniere dell’Xbox Game Pass riempirsi con titoli di pregio, Marvel’s Guardians of the Galaxy, FAR: Changing Tides, Lightning Returns: Final Fantasy XIII e così via, le prossime due settimane del mese promettono altrettanto bene per i fedelissimi di Microsoft con nuovi giochi! Ma cerchiamo di andare avanti con un po’ di ordine.

Xbox Game Pass: che parlino i nuovi giochi di Marzo!

Microsoft ha dunque svelato che i nuovi giochi a venire aggiunti al catalogo dell’Xbox Game Pass saranno disponibili a brevissimo. Ce ne sono davvero per tutti i gusti e siamo certi che tali giochi faranno la gioia di qualunque videogiocatore desideroso di immergersi in nuovi mondi ed avventure.

Tra questi ci sono dunque il tanto atteso gioco di snowboard FoamPunch, Shredders (17 marzo), The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (sempre il 17 marzo), Tainted Grail: Conquest (22 marzo) in arrivo anche su Xbox, Zero Escape: The Nonary Games, Norco (24 marzo), F1 2021 (sorpasso tramite EA Play), ma non è finita qui!

Tra i titoli più attesi ci sono senza alcun dubbio lo strategico Crusader Kings III (disponibile per Xbox Series X/S a partire dal 29 marzo) ed il curioso Weird West (a partire dal 31 marzo) che unisce meccaniche tipiche dei giochi di ruolo, di quelli d’azione e naturalmente del vecchio West. Che cosa ve ne pare dunque di questa offertona?

Ad ogni modo, che ne dite di arricchire la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre?