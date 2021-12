Xbox Game Pass: Halo Infinite, Among Us e altri titoli saranno disponibili sul servizio, ecco quando

Sono stati annunciati i giochi inclusi in Game Pass durante il mese di dicembre: Halo Infinite, Among Us e molti altri ancora

Un’intera schiera di nuovi giochi verrà aggiunta a Xbox Game Pass questo mese insieme ad Halo Infinite: Stardew Valley e Among Us; ma questo, come si suol dire, è davvero solo l’inizio. Il simpatico simulatore agricolo di ConcernedApe sarà disponibile su PC, console e cloud dal 2 dicembre. E c’è un sacco di contenuti da giocare prima del follow-up Haunted Chocolatier. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Xbox Game Pass: Halo Infinite, Among Us e questo è solo l’inizio

Among Us, il nuovo gioco che sbarcherà su Game Pass insieme ad Halo Infinite, è diventato un fenomeno durante il lockdown e ora arriverà sul servizio in abbonamento di Microsoft il 14 dicembre solo su console. Questi due titoli di cui vi abbiamo parlato si uniscono all’ultimo capitolo della saga FPS di 343 Industries come grande aggiunta di Microsoft al servizio su PC, console e cloud. La campagna per giocatore singolo dello sparatutto di punta sarà disponibile dal primo giorno, l’8 dicembre; il multiplayer è free-to-play in questo momento.

Nel caso questo “antipasto” non vi basti, vi segnaliamo che Final Fantasy 13-2 verrà aggiunto il 2 dicembre (console e PC), il sequel del gioco divisivo della serie che si è unito a Game Pass a settembre. Forse anche il trequel si unirà presto. Anvil (console, PC), Archvale (cloud, console, PC), Lawn Mowing Simulator (cloud, console, PC), Rubber Bandits (cloud, console, PC) e Warhammer 40,000: Battlesector (cloud, console, PC) sono tutti in arrivo nella stessa data del 2 dicembre.

Space Warlord Organ Trading Simulator si unirà il 7 dicembre e sarà disponibile su cloud, console e PC, mentre One Piece Pirate Warriors 4 arriverà il 9 dicembre su cloud, console e PC. Infine, c’è Aliens: Fireteam Elite dal 14 dicembre su cloud, console e PC, che arriva insieme alla sua seconda stagione di contenuti. Insomma: ce n’è veramente per tutti i gusti e il tutto farà probabilmente la felicità della community che avrà più tempo per giocare durante le prossime festività.

E voi? Quali titoli state giocando al momento sul servizio della casa di Redmond?