Game Pass: annunciati i giochi di giugno 2021

Microsoft si prepara all’E3 e lo fa proponendo nuovi titoli per Game Pass che potremo scaricare durante tutto l’attuale mese giugno 2021

In vista della sua vetrina all’E3 2021, Microsoft ha annunciato nuovi giochi in arrivo per gli abbonati Xbox Game Pass a giugno 2021. La casa di Redmond inizia a scaldare i motori per conferenza che si terrà tra poco meno di due settimane a questa parte equale miglior modo di rinfoltire il catalogo del suo servizio di punta per prepararsi all’evento videoludico per eccellenza? Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Game Pass: tra i nuovi giochi di giugno 2021 c’è un ben noto titolo targato Ubisoft

Microsoft ha annunciato nelle ultime ore i giochi che si aggiungeranno al catalogo di Game Pass a partire dal mese corrente, giugno 2021. Si inizia con The Wild at Heart, che sarà disponibile per il cloud da oggi 1° giugno. Il 3 giugno vedrà invece il debutto del titolo competitivo hack and slash di Ubisoft For Honor disponibile per console e giocatori cloud, mentre l’avventura post-noir Backbone arriva l’8 giugno.

Il 10 giugno, Darkest Dungeon sarà disponibile per i giocatori console, cloud e PC. Il dungeon crawler roguelike è rinomato per la sua brutale difficoltà, specialmente nella gestione delle varie afflizioni che gli eroi possono soffrire. Sebbene questa line-up possa sembrare abbastanza scarsa, è probabile che verranno annunciati altri titoli a breve, quando si svolgerà la vetrina di Xbox e Bethesda. Insomma, questo che vi proponiamo dovrebbe essere solo l’antipasto.

Il 15 giugno alcuni titoli lasceranno la vetrina servizio esclusiva di Microsoft. Questi includeranno Ace Combat 7: Skies Unknown (console), che vale la pena giocare prima che sparisca; titoli di avventura Night Call e Observation; e i roguelike West of Dead e Wizard of Legend. Di recente la casa di Redmond ha anche specificato la data della conferenza congiunta con gli studi di Bethesda freschi di acquisizione, maggiori dettagli qui.

Per quanto riguarda il più “ambizioso” degli studi del gruppo suddetto, Bethesda Game Studios, qualche giorno fa è rimbalzata in rete la notizia che la software house ha in cantiere un nuovo misterioso titolo.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.