Game of Thrones: Conquest, un update per il quarto anniversario

Tramite comunicato stampa, Warner Bros Games ha annunciato un nuovo update per Game of Thrones: Conquest, il titolo per dispositivi mobile che festeggia il quarto anniversario

Warner Bros Games sarà publisher, nel 2022 (speriamo, salvo rinvii), di tre grandi titoli che tantissimi videogiocatori stanno aspettando con ansia. Stiamo parlando del latitante Hogwarts Legacy, Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League, tutti videogiochi di una certa importanza e ad elevato budget dedicati a un elevato numero di fan di questo o quel franchise. Warner Bros, però, ha anche fra le mani Game of Thrones: Conquest, che è ad oggi il titolo più giocato dedicato alla serie de Il Trono di Spade. Tramite comunicato stampa è stata proprio l’azienda ad annunciare che, in occasione del quarto anniversario, il titolo tornerà ad aggiornarsi con l’arrivo dei Campi di battaglia, eventi della durata di 30 minuti che metteranno alla prova la vostra perseveranza e anche le vostre abilità contro nuove tipologie di nemici. Il tutto, come sempre, addentrandovi sempre più in profondità nella storia di Game of Thrones.

Per accedere ai Campi di battaglia tramite il Cancello di ferro, il nuovo punto di accesso presente in città, dovrete aver raggiunto almeno il livello di fortezza 8. Una volta iniziato l’evento da parte dei leader dell’Alleanza, i membri potranno accedervi come singolo battaglione usando chiavi specifiche chiamate “Cronache dei Conflitti”, che potrete ottenere completando gli incarichi giornalieri. Portando a termine queste battaglie strategiche e collaborando con le vostre Alleanze potrete ottenere ricompense uniche e superare i vostri record. L’evento dei Campi di battaglia inizierà con la Grande Escursione, durante la quale le varie Alleanze potranno unirsi ai Guardiani della Notte in un’epica spedizione per combattere gli orrori in agguato al di là della Barriera. I mostri diventeranno sempre più forti e potranno rigenerare la propria salute, quindi dovrete sincronizzarvi con i vostri alleati per sconfiggerli.

Tutte le novità del nuovo update di Game of Thrones: Conquest

Ogni nuovo Campo di battaglia aprirà le porte ad una nuova zona di Westeros, con nuovi nemici e ricompense a tema esclusive della modalità e che consentiranno di sbloccare Eroi collezionabili, Mance Rayder e Lord delle Ossa, oltre all’esclusiva pedina Guardiani della notte del Corvo. Infine, la Grande Escursione è solo l’assaggio di ciò che si potrà vivere con i Campi di battaglia. Tanti i visi familiari che faranno ritorno nel gioco, oltre alle nuove possibilità di esplorazione di nuovi scenari e luoghi mai visti prima in Conquest.

Warner Bros ha anche annunciato che arriveranno molti nuovi update di Game of Thrones: Conquest, con altri mostri, ricompense e novità. Fateci sapere qua sotto nella sezione commenti che cosa ne pensate, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!