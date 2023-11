The Game Awards 2023: Geoff Keighley ha considerato la categoria “Miglior remake”

Una categoria quasi obbligatoria, ma solo “quasi”: Geoff Keighley ha considerato il premio al “Miglior remake” per i Game Awards 2023

Concludendo la “trilogia” dei Game Awards 2023 di oggi (sicurezza sul palco, World Premiere), abbiamo una considerazione di Geoff Keighley per alcune categorie nuove: l’idea di un premio al “Miglior remake” gli è decisamente balenata in testa. Non ci saranno branche mai viste prima quest’anno. Questo, però, già lo sappiamo. Tuttavia la possibilità di aggiungerne di nuove è regolarmente al centro delle discussioni degli organizzatori. “Niente novità per quest’anno”, ha risposto Keighley. “C’è gente online che chiede ‘perché non aggiungere una categoria per i migliori DLC’… che alla fine è un po’ come la sezione per gli Ongoing Game.” (Intesi come giochi regolarmente supportati. Quest’anno abbiamo Fortnite, Genshin Impact, Apex Legends, Cyberpunk 2077 e Final Fantasy XIV, ndr).

The Game Awards has considered adding Best Remake and Best Supporting Actor awards, but each has its own pros and cons, host and producer Geoff Keighley says.https://t.co/3EuS7dN1Y3 pic.twitter.com/Yqn6zFCOEN — VGC (@VGC_News) November 27, 2023

Niente “Miglior remake” ai Game Awards 2023: Geoff Keighley spiega il perché

“In genere sono i live service [a venire nominati]”, prosegue Keighley, “ma quest’anno abbiamo Cyberpunk 2077, e quando ci si chiede il perché… beh, per le enormi migliorie rispetto al gioco di base, con la versione 2.0 e Phantom Liberty. Per quello è nella categoria.” E che ne è dei remake, dunque? “L’altra cosa che mi viene sempre chiesta è perché non abbiamo una categoria per il miglior remake o il miglior remaster. Ne abbiamo parlato. Credo che la domanda sia, ce ne sono cinque migliori ogni anno?” (Ormai sì, ndr) “Capitano gli anni in cui ce ne sono e quest’anno ne abbiamo avuti di grandiosi, come Resident Evil 4 che è nominato a gioco dell’anno. Dead Space è un altro esempio, e ne abbiamo avuti altri ancora. Ma a questo punto non sarebbero da nominare a gioco dell’anno?” Tuttavia, Keighley ha reiterato quanto discusse siano le varie categorie, compresa quella per il “Miglior attore non protagonista” che è valsa alla cerimonia dei prevedibili confronti con gli Oscar.

