Frostpunk 2: posticipato il day one del gioco

Ritirata quanto mai strategica per Frostpunk 2, almeno per un altro paio di mesi: il day one dell’atteso titolo è stato posticipato

A un mese dall’atteso day one su PC, 11 bit studios ha preferito dare priorità alla qualità rispetto alla puntualità: Frostpunk 2 è stato dunque posticipato di una sessantina di giorni. Mai come ora, per usare una metafora scolastica, si può dire che il gioco può definirsi “rimandato a settembre”. Il team di sviluppo ha ringraziato i fan per il loro feedback sulla beta, sebbene siano state molte le criticità riscontrate. Nello specifico, “molte acute osservazioni” hanno messo a nudo “aree in cui migliorare il gioco finale.” I sondaggi effettuati hanno sì ottenuto una media di 8 su 10 come riscontro, ma “la beta è stata un opportunità per ascoltare cosa avete apprezzato e ciò che non ha ancora attecchito.” Vi lasciamo al post.

Just over two months ago, you had the chance to play the Beta, and we greatly appreciate the feedback you shared with us. Your observations, along with the existing backlog of features that we were already working on, made us realize that we can prioritize things better to… pic.twitter.com/iTMG3853DG — Frostpunk 2 (@frostpunkgame) June 27, 2024

Posticipato Frostpunk 2: il day one slitta a…

Il day one di Frostpunk 2, originariamente previsto il 25 luglio, viene dunque posticipato al 20 settembre 2024. “Ciò ci consente di gestire meglio le priorità e mettere davanti le feature e le modifiche a cui già lavoravamo, e che (o almeno speriamo!) apprezzerete maggiormente.” Per dare davvero giustizia al feedback, naturalmente, occorre più tempo, ma le funzioni aggiunte dovrebbero essere “qualcosa che meritate di vedere in-game al lancio, e non in una patch rilasciata in seguito.” Ambientato trent’anni dopo il primo gioco, la Città continua a sopravvivere nell’eterno inverno. Le fazioni emerse nel vuoto di potere spingono in direzioni opposte; in qualità di Steward, dovrete gestire il tutto. Lo scorrere del tempo si misurerà in settimane e mesi, anziché ore e giorni, a testimonianza della natura più ambiziosa di questo sequel.

