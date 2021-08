Frostpunk 2: ecco l’annuncio ufficiale con trailer

Nel 2018 uscì Frostpunk, un city builder post apocalittico sviluppato da 11 bit studios che fu capace di riscuotere un enorme successo tra pubblico e critica: oggi è stato presentato il trailer d’annuncio del sequel, ovvero Frostpunk 2

Risale al 2018 la pubblicazione di Frostpunk, un peculiare city builder post apocalittico con elementi survival che ha saputo conquistare il cuore di molti appassionati del genere, anche grazie al suo sistema di scelte morali capace di mettere in crisi i giocatori. Dopo il successo di questo primo capitolo, era lecito aspettarsi quindi un seguito: è stato infatti recentemente presentato, da 11 bit studios, il trailer d’annuncio di Frostpunk 2, che contiene al suo interno vari dettagli su cosa aspettarsi da questo sequel.

Frostpunk 2: gli effetti della glaciazione secondo il trailer d’annuncio

Il trailer d’annuncio, della durata di 1 minuto e 30 secondi, mostra solo una scena, grazie alla quale però possiamo già farci un’idea su una delle novità che saranno introdotte in Frostpunk 2. Si tratta delle pompe petrolifere che possiamo vedere presenti sullo sfondo, che suggeriscono una concentrazione anche sull’aspetto della ricerca del petrolio. Guardando la descrizione del trailer e il sito ufficiale, veniamo a sapere inoltre che questo seguito è ambientato 30 anni dopo l’arrivo della bufera che ha causato l’enorme glaciazione.

Come riportato sul sito, l’obiettivo è fare qualcosa di più di un semplice sequel. Secondo le parole di Jakub Stokalski, co-direttore di Frsotpunk 2:

Frostpunk 2 si basa sui conflitti presenti nel suo predecessore: la sopravvivenza contro i valori morali umani, come la vita contro il gelo artico. Ma, soprattutto, aggiunge un nuovo livello di conflitto presente in molti aspetti del gioco: il conflitto tra gli esseri umani e la loro natura, che si tratti di politica, società o progresso tecnologico.

In Frostpunk 2 infatti saranno presenti varie fazioni che combatteranno per le proprie richieste, portando i giocatori a dover fare sacrifici.

Frostpunk 2 verrà rilasciato per PC, per la precisione tramite Steam, Epic Games Store e GOG. Il video trailer non ha rivelato nessuna finestra di lancio ufficiale, quindi per i fan non resta che aspettare per ulteriori aggiornamenti. Nell’attesa, ricordiamo che il primo Frostpunk è disponibile gratuitamente su Epic Games Store fino al 16 agosto, e che il Season Pass e la Game of the Year Edition del titolo sono a loro volta scontate.

Per ulteriori aggiornamenti su Frostpunk 2 e su tutte i più importanti annunci riguardanti il settore videoludico, vi invitiamo a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.