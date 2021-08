From Software: l’ipotetica esclusiva PS5 sarà simile a Dark Souls?

Continuano a rincorrersi i rumor in merito all’ipotetica esclusiva PS5 firmata From Software, che dovrebbe essere più simile a Dark Souls che a Elden Ring e Sekiro

Solo qualche giorno fa vi abbiamo prontamente riportato il rumor, secondo il quale, From Software avrebbe siglato un accordo con Sony, tramite il quale la software house nipponica si impegnerebbe a sviluppare un nuovo titolo in esclusiva per PS5. Subito si era pensato ad un sequel dell’apprezzatissimo Bloodborne, ma le speranze di tutti coloro che si auguravano un ritorno dell’IP sono state subito smorzate, dato che la notizia faceva riferimento ad un soulslike completamente nuovo. Ed oggi giungono nuove informazioni in merito a questo fantomatico progetto, secondo le quali il gioco in questione sarebbe molto più simile a Dark Souls che non a Sekiro o Elden Ring.

From Software: l’esclusiva PS5 potrebbe essere simile a Dark Souls

A fornire nuovi dettagli in merito a questa ipotetica (almeno per il momento) esclusiva PS5, ci ha pensato Nick Baker, tramite il podcast XboxEra. Baker ha ripetuto ancora una volta come si tratti di una IP totalmente inedita, che non avrà nessun legame con Demon’s Souls ed il citato Bloodborne. Ha inoltre aggiunto come, secondo l’accordo, Sony avrà il pieno possesso dell’IP (come per i due giochi appena indicati), con From Software che si occuperebbe soltanto dello sviluppo, seppur coadiuvata da XDev.

Ad occuparsi della direzione dei lavori, come già accaduto per tutte le produzioni maggiori del team nipponico, ci sarebbe lo stesso Hidetaka Miyazaki. Un’ulteriore aggiunta riporta come il gioco in questione avrebbe più punti in comune con Dark Souls, piuttosto che con Sekiro ed Elden Ring.

Baker parla anche di un nuovo capitolo della serie di mech Armored Core, il cui prossimo gioco pare abbia incontrato delle difficoltà nello sviluppo, che hanno spinto From Software a mettere in pausa il progetto, per concentrarsi sul lancio di Elden Ring e la vociferata esclusiva PS5.

Ovviamente siamo sempre nel territorio dei rumor non confermati, pertanto, come di consueto, vi invitiamo a prendere tutte queste informazioni con le cautele del caso. Dal canto nostro, noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati sugli eventuali sviluppi. E se nell’attesa desiderate mettere le mani su alcuni giochi a prezzo scontato, vi invitiamo a dare uno sguardo su Instant Gaming.