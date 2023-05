Forza Motorsport: nuovi rumor sul periodo di uscita

Forza Motorsport torna a far parlare la community: le ultime voci di corridoio riguardano l’uscita del gioco in questione

In un recente podcast, lo streamer MrMattyPlays ha fatto sapere di aver saputo che Forza Motorsport punta a un’uscita a ottobre del 2023. Ha anche chiarito che questo è tutto ciò che avrebbe rivelato e, presumibilmente, tutto ciò che sa al riguardo.

È inevitabile che questa voce arrivi alla luce dell’uscita di Redfall. Redfall era stato pubblicizzato come una delle principali uscite di Microsoft, ma il gioco non era pronto per il rilascio a causa dei problemi di prestazioni e delle recensioni negative che citavano altre criticità nella progettazione del gioco. Phil Spencer ha poi affrontato direttamente la situazione, assumendosi la piena responsabilità e riconoscendo che questo è stato un “duro colpo” per la fedele comunità dei fan di Xbox.

Forza Motorsport: tutti i retroscena sul titolo e sulla relativa uscita

Poco dopo l’uscita del suddetto Redfall hanno iniziato a diffondersi voci secondo cui Microsoft avrebbe sicuramente altri giochi pronti da rivelare a breve. Anche se il colosso di Redmond sembra essere in una posizione scomoda al momento, l’indiscrezione ha comunque rinnovato la speranza che l’azienda abbia qualcosa di pronto per Xbox nel prossimo futuro.

Ecco dunque il franchise di Forza. Sebbene Forza non sia stato sempre un successo per i fan o per la critica, si è dimostrato una hit duratura. A questo punto, si può persino affermare che il Forza moderno ha avuto più successo di Halo.

Turn 10 Studios ha davvero impressionato i fan con la grafica della serie racing in questione. Pur non concentrandosi sulla componente visiva a livello granulare come Polyphony Digital, si può affermare che il loro approccio ha avuto più successo di quello di Polyphony. Il modus operandi di Turn 10, che consiste nel realizzare il gioco più bello possibile in ogni dato momento, ha permesso loro di iterare e realizzare un numero maggiore di giochi popolari nell’ultimo decennio rispetto a Polyphony.

Turn 10 ha quindi accresciuto le aspettative quando ha fatto promesse specifiche sulle prestazioni di Forza Motorsport, sia per Xbox Series X che per Xbox Series S. Le due versioni della console faranno girare Forza Motorsport a 60 FPS, con risoluzioni diverse. Inoltre, Turn 10 promette illuminazione globale in ray-tracing.

Ovviamente, è facile che Turn 10 mantenga queste promesse, dal momento che ha anche una precedente esperienza nella realizzazione di titoli racing e ha già dimostrato di essere all’altezza del compito. Per tutti i recenti problemi di Xbox, Forza ha dimostrato di essere una base stabile e si spera che Forza Motorsport sia uno di quei titoli che presto ribalteranno la situazione a favore di Xbox. L’uscita di Forza Motorsport è prevista su PC e Xbox Series X|S. Il gioco sarà inoltre disponibile al day one su Game Pass.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito.