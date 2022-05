Forza Horizon 6: un annuncio di lavoro che fa ben sperare

Buone notizie per lo sviluppo di Forza Horizon 6, un recente annuncio di lavoro sembra far presagire che il gioco si farà

Nonostante il team di sviluppo Playground Games (che si è occupato della serie fin dal suo esordio nel 2012) sia alle prese con il remake del mitico Fable non sembra certo voler “mollare l’osso” di Forza Horizon 6. Un annuncio di lavoro sembra infatti confermare questa ipotesi, ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Forza Horizon 6: aiuto cercasi (disperatamente)

Playground Games ha dunque pubblicato un annuncio di lavoro per un Level Designer su GameJobs aggiungendo che il candidato potrà unirsi al team per il prossimo tripla A specificando, poi, che si tratta proprio del nuovo e tanto atteso gioco di corse in open world.

Playground Games sta cercando un Level Designer da inserire nel nostro team di Forza Horizon (6 ndr). In qualità di membro del team di progettazione di un titolo AAA, ti assumerai la responsabilità di ampie sezioni del level design del gioco, oltre a fare da mentore e guidare i compagni junior del team.

Sembra dunque che il nuovo titolo di corse sia nelle fasi iniziali di sviluppo visto il tipo di figura ricercata, a tal proposito perché non farci un pensierino?, perciò i fan dovranno portare ancora un altro po’ di pazienza visto che non ci sono date ufficiali. Al massimo ci si può “consolare” con gli aggiornamenti del quinto capitolo (qui troverete la nostra recensione più approfondita) che ha aggiunto delle Ferrari e corretto alcuni bug.

Comunque sia, mentre aspettiamo di vedere se e quando questo gioco arriverà sugli scaffali