Forza Horizon 5: video confronto tra modalità Performance e Qualità

Le differenze tra la modalità Performance e Qualità di Forza Horizon 5 sono protagoniste di un interessante video confronto

Dato che mancano oramai pochissime settimane al lancio di Forza Horizon 5, non stupisce che la rete abbia iniziato a popolarsi di numerose anteprime dedicate al prossimo titolo firmato Playground Games, che promette di offrire un numero impressionante di auto. Tra queste vale la pena considerare un coverage effettuato da IGN, tramite il quale siamo entrati in possesso di un video confronto che mette in mostra le differenze tra la modalità Performance e quella Qualità della produzione, il tutto sfruttando la gara iniziale del gioco.

Forza Horizon 5 ci mostra le differenze tra modalità Performance e Qualità

Entrando nel dettaglio del video confronto di Forza Horizon 5, si può constatare come il racing, in modalità Performance, riesca a presentare una risoluzione in 4K, assieme ai 60 frame al secondo, il tutto sacrificando alcuni aspetti grafici, che sono stati regolati per garantire delle prestazioni fluide. Il setting Qualità, invece, mantiene inalterata la risoluzione, dimezzando però il frame rate. Per quanto concerne la versione per Xbox Series S, il tutto girerà a 1080p e 60 FPS. In definitiva, sembra che l’opzione Performance sia da preferire per tutti i puristi dei giochi di corsa, anche se è presente un minimo pop-in in lontananza.

Forza Horizon 5 si appresta oramai al debutto, dato che l’uscita è prevista per il prossimo 5 di Novembre, nelle versioni Xbox One, Xbox Series X/S e PC, oltre ad essere inserito sin dal day one all’interno del catalogo di Xbox Game Pass. Sebbene non si sia ancora visto in azione su Xbox One, il creative director Mike Brown ha rassicurato i fan confermando come il titolo si presenterà, visivamente parlando, come uno dei migliori giochi disponibili per la console old gen di Microsoft.

Siete ansiosi di provare il nuovo capitolo di questa amata serie? Fateci sapere le vostre impressioni tramite la sezione di commenti, qua su tuttoteK, magari dopo aver dato anche uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming.