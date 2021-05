Forza Horizon 5: si va in Messico?

Nuone notizie per gli amanti dei simulatori di guida, stando ad un rumor, Forza Horizon 5 potrebbe essere ambientato in Messico

La notizia di uno scenario messicano, dove far sfrecciare le vetture nel prossimo Forza Horizon 5, parrebbe essere stata “teorizzata” da Jez Corden di Windows Central e Jeff Grubb di VentureBeat dopo che è stato escluso il Giappone dalla lista dei Paesi papabili. Ma vediamo un po’ meglio di che cosa si tratta!

Forza Horizon 5: il rumor sul Messico

Il rumor di una possibile ambientazione in Messico per Forza Horizon 5, pare che sia stata “ufficialmente confermata” da Grubb durante il podcast Iron Lords. Oltre a questo Grubb, come una sorta di novello Hansel dei giorni nostri, aveva lasciato qualche “briciola” qua e là. Ad esempio aveva citato un tweet dello stesso Corden che parlava di andare in Messico con la propria auto ed ha poi aggiunto qualche piccolo dettaglio sul cosiddetto “Project Dragon” che dovrebbe essere sviluppato dalla IO Interactive (famosa per la saga del letale Agente 47, ovvero Hitman).

Il risultato finale dovrebbe essere un gioco di ruolo che, per molti versi, ricorda il sempre osannato Diablo, ma bisognerà comunque aspettare ancora un po’ per vedere qualche risultato degno di nota. Tornando alle nostre corse automobilistiche preferite, e non stiamo parlando di Need for Speed, sembra che il 2021 possa essere l’anno giusto per provarlo sia su PC che su Xbox. Nonostante Microsoft non abbia ancora dato alcun annuncio di carattere ufficiale, Turn 10 Studios ha da poco annunciato i prossimi playtest per Forza Motorsport 8. Si correrà dunque fra cactus, caldo rovente e tequila? Solo il tempo ce lo saprà dire con esattezza!

